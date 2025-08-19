Konsolidácia nejde podľa plánu. „Súčasná vláda prevzala verejné financie s deficitom na úrovni 4,8 percenta HDP a napriek tomu, že prijala dva veľké konsolidačné balíčky pre roky 2024 a 2025, budú deficity bez prijatia nových opatrení rásť do roku 2028 k vysokej úrovni 6,0 percenta,“ tvrdí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Inak povedané, ani miliardové konsolidácie nestačili na to, aby sa deficit slovenskej vlády znížil.
A tak sa plánujú ďalšie konsolidačné kroky, ktoré aktuálne prehodnocuje koaličná rada. Hovorí sa o úsporných opatreniach, no vždy je to viac rituál ako reálne riešenie. Hlavným nástrojom tretej konsolidácie tak bude opäť pravdepodobne zvyšovanie daní. Podľa slov Matúša Šutaja Eštoka sa koalícia pozrie na vyššie zdaňovanie zbrojárskeho aj bankového sektora.
„Ja ako sociálny demokrat, ako ľavičiar, prirodzene tie konsolidačné opatrenia budem smerovať na tých, ktorým sa v krajine darí. Nie iba svojou šikovnosťou, ale tie banky zarábajú primárne na ľuďoch,“ zdôraznil M. Šutaj Eštok.
Myslenie sociálneho demokrata je priamočiare: keďže banky zarábajú na ľuďoch, mali by sa viac zdaniť a daňové výnosy rozdať medzi ľudí. V realite však takéto skratky nefungujú.
Kapitál nie je zadarmo
Hlavným dôvodom je kapitál. Založiť banku, manažovať ju a najmä ponúkať úvery, nie je zadarmo. V pozadí akejkoľvek úverovej aktivity je kapitál, ktorý je vzácny. Na svete je veľké množstvo investičných príležitostí, ktoré o kapitál bojujú. Každý investor, malý či veľký, ho chce zhodnotiť čo najlepšie.
Ak chce banka ponúkať úvery, potrebuje od svojich akcionárov množstvo kapitálu. Tí budú vždy zvažovať alternatívy. Ak je banka vysoko zisková, nemá problém od nich kapitál získať a následne môže rozdávať viac úverov za lepšie podmienky. Ak je naopak jej ziskovosť nízka, akcionári si veľmi dobre rozmyslia, či do nej nový kapitál vlejú. Bez neho úverová aktivita klesne, keďže banka bude zvažovať komu a za akých podmienok požičia.
Cieľom banky, tak ako každého iného biznisu, je dosahovanie zisku. Ak sa zisk príliš zdaní, rentabilita kapitálu sa zhorší. Keďže si každý biznis primárne chráni svoju ziskovú maržu, v prípade vysokých daní bánk vzrastie cena úverov, ktoré poskytujú. A to sa presne stalo aj na Slovensku od roku 2023.
Napriek prudkému rastu úrokov v rokoch 2021 a 2022 poskytovali slovenské banky úvery domácnostiam za zhruba priemerné úrokové sadzby v eurozóne. Po septembrovom volebnom víťazstve sociálnych demokratov a ohlásení prudkého zdanenia bánk sa situácia radikálne zmenila.
Zavedením nového bankového odvodu sa efektívna daňová sadzba piatich najväčších bánk zvýšila z úrovne 22 percent na 38 percent, o celých 16 percentuálnych bodov. Malo to okamžitý vplyv. Zaplatená daň bankového sektora sa zdvojnásobila z 330 miliónov na 676 miliónov eur. Vláda sa potešila.
Dane zaplatili najmä dlžníci
Menej sa však mohli potešiť dlžníci. Kým do roku 2024 slovenské domácnosti platili za úvery rovnako veľa ako priemerné európske domácnosti, s príchodom bankového odvodu už platili omnoho viac. Slováci sa prakticky zo dňa na deň stali dlžníkmi s jednými z najvyšších sadzieb v rámci eurozóny. Dôvodom neboli rastúce náklady slovenskej vlády na dlh, ale vyššie sadzby, ktoré začali slovenské banky v súlade s biznisovou logikou za úvery pýtať.
Každá firemná daň sa do veľkej miery prenesie na koncového zákazníka. Inak to nebolo ani v prípade bankového odvodu. Jednoduchá matematika ukazuje ilustračný príklad. Slovenské domácnosti majú hypotekárne úvery vo výške 40 miliárd eur. Zvýšením domácich hypotekárnych sadzieb o 0,4 percenta nad sadzby v eurozóne, Slováci zaplatia na úrokoch viac o zhruba 160 miliónov eur. Na každú z takmer 700-tisíc domácností s hypotékami to vychádza minimálne 200 eur ročne.
Tento relatívny nárast hypotekárnych sadzieb na Slovensku nebude krátkodobý, ale s veľkou pravdepodobnosťou dlhodobý. Mať banku na Slovensku sa totiž príliš neopláca v porovnaní so zahraničím. Rentabilita kapitálu piatich najväčších bánk je tu na úrovni 11 percent, čo znamená, že z každého investovaného eura získava akcionár 11 centov. Nie je to málo, ale banky v okolitých krajinách ponúkajú omnoho lepšie výnosy.
Investovanie do piatich najväčších bánk v Česku ponúklo v minulom roku rentabilitu 15 percent, v Poľsku 19 percent a v Maďarsku až 22 percent. Investor do maďarských bánk zarobil dvakrát viac ako investor do bánk slovenských. Prečo by mal svoj kapitál umiestňovať tu, keď ho lepšie dokáže využiť inde?
A to najmä v situácii, keď dohoda bánk s vládou o postupnom znižovaní bankového odvodu stráca pri aktuálnych koaličných rozhovoroch na platnosti. Slovenské banky v minulom roku platili dvojnásobne vyššie efektívne dane ako české a maďarské. No miesto klesania k ich úrovniam môže prísť ich ďalší rast. Ten v princípe neprinesie nič iné, ako ďalšie navyšovanie úrokových nákladov pre slovenské domácnosti.
Z prvých dvoch neúspešných kôl konsolidácie by sa mala slovenská vláda poučiť. Domáca ekonomika je totiž krehká a každé ďalšie navyšovanie daňového bremena znižuje investície, zvyšuje ceny a následne znižuje aj rast príjmov domácností. Pokiaľ vláda neupraví svoju paradigmu a nezačne považovať zisk za hlavný spôsob, ako dosiahnuť viac investícií, vyšší ekonomický rast a následne vyššiu životnú úroveň, jej politika bude neustále vytvárať pravý opak.