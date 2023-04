V oblasti vývoja umelej inteligencie a jej nasadenia do produktov nechce zaostávať ani čínsky tech gigant Alibaba. S cieľom zlepšovať svoje služby a držať krok s konkurenciou investuje do umelej inteligencie veľké objemy prostriedkov. Na hodnote jej akcií sa to však (zatiaľ) neprejavilo.

Rôzne oblasti využitia AI: od četbota po autonómne auto

Čo všetko chce Alibaba nasadiť v oblasti AI? V prvom rade vlastný produkt v štýle ChatGPT s názvom Tongyi Qianwen. Na začiatku by mal byť využitý v rámci produktu DingTalk, čo je softvér pre podnikovú komunikáciu, a tiež v Tmall Genie, čiže v rámci inteligentných domácich spotrebičov.

Alibaba chce pri svojich online službách (primárne v rámci e-commerce platforiem) plošne zlepšovať zákaznícku skúsenosť. Chce využívať AI na poskytovanie personalizovaných odporúčaní a zlepšenie celkového zážitku z nakupovania. Prvý krok už má čínsky gigant za sebou, keď zaviedol četboty podporované AI, ktoré pomáhajú zákazníkom s ich požiadavkami.

Medzi ďalšie strategické ciele patrí zlepšenie logistiky a riadenia dodávateľského reťazca s pomocou AI. Alibaba využíva umelú inteligenciu na optimalizáciu svojich logistických operácií a dodávateľského reťazca vrátane prepravných trás, riadenia zásob a automatizácie skladov.

Ďalšou oblasťou so smelými plánmi je ďalší vývoj technológie autonómneho riadenia. Alibaba investuje do technológie autonómneho riadenia cez svoju dcérsku spoločnosť Alibaba DAMO Academy. Cieľom spoločnosti je vyvinúť autonómne autá a doručovacie vozidlá, ktoré môžu bezpečne a efektívne fungovať na cestách. Alibaba DAMO tiež otvorila výskumné laboratóriá v Číne, Spojených štátoch, Izraeli a Singapure s cieľom rýchlejšie napredovať v technológii AI a jej aplikáciách. Všetky tieto informácie zazneli na summite Alibaba Cloud Summit 2023.

Cloud na báze umelej inteligencie ako top priorita

Avšak vôbec najvyššou prioritou firmy je vybudovanie cloudovej platformy poháňanej umelou inteligenciou. Alibaba Cloud, čo je osobitná divízia pre cloud computing, vyvíja cloudovú platformu na báze umelej inteligencie. Jej nasadenie umožní poskytovať klientom rôzne služby ako strojové učenie, spracovanie prirodzeného jazyka či tzv. počítačové videnie (zariadenia na získavanie informácií zo zachyteného obrazu).

Je nepochybné, že umelá inteligencia môže byť podobným fenoménom ako internet a zmeniť spôsob života, aký sme doteraz poznali. Už teraz je zrejmé, že jednoznačne dokáže zásadne zmeniť kapacity a schopnosti technologických firiem pri poskytovaní služieb. Ak chce čínska Alibaba zostať medzi lídrami technologického priemyslu, nemá inú možnosť, ako umelú inteligenciu čím skôr nasadiť vo svojich produktoch a ďalšie aplikácie AI v praxi rozvíjať. Podľa posledných vyjadrení a praktických krokov je presne toto smer, ktorým čínsky gigant postupuje.

Zdroj: Investing Výkonnosť akcií spoločnosti Alibaba Group Holdings Ltd ADR za posledných 5 rokov

Na cene jej akcií sa to (zatiaľ) nestihlo prejaviť. Investori prípadne čakajú na to, kým sa prínos AI vo väčšej miere a merateľne prejaví na obchodných výsledkoch a popularite jej produktov a služieb. Bude zaujímavé sledovať, ako sa bude Alibabe dariť s AI a akým spôsobom sa to prejaví na hodnote spoločnosti.

Adam Austera Vyštudoval vysokú školu v Nitre, avšak už počas štúdia ho zlákala oblasť obchodovania na kapitálových trhoch. Najskôr obchodoval súkromne, no neskôr sa zamestnal na oddelení dealingu a postupne sa vypracoval až na aktuálnu pozíciu finančného analytika značky Ozios.