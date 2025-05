Keď technologické spoločnosti naposledy reportovali zisky, v úvode druhého funkčného obdobia Donalda Trumpa, trhy prekypovali optimizmom. Stačili však len tri mesiace na to, aby sa atmosféra radikálne zmenila.

Po prvotnom ošiali z umelej inteligencie sa pozornosť investorov presunula k hroziacej recesii, ktorú by mohli vyvolať nové clá. Bezpečné aktíva, ako je zlato, sa medzičasom stali preferovanou voľbou pre obchodníkov, ktorí sa obávajú nakupovať akcie v čase poklesu.

Napriek volatilite na Wall Street analytici naďalej tlačia na spoločnosti, aby splnili ich očakávania. V najbližších dňoch sa pozornosť sústreďuje na takzvanú Veľkolepú sedmičku, pričom svoje štvrťročné výsledky tento týždeň zverejnia Microsoft, Apple, Meta Platforms a Amazon - giganti s takmer pätinovým podielom v indexe S&P 500.

Trhy minulý týždeň pozorne sledovali prvé signály z technologického sektora. Tesla zaznamenala znepokojujúci prepad v tržbách aj v zisku, no náznaky možného návratu Elona Muska k aktívnejšiemu vedeniu automobilky vyvolali na burze pozitívnu reakciu. Alphabet naopak potešil trh solídnymi číslami, avšak nejasné vyhliadky do budúcnosti bránili výraznejšiemu rastu jeho akcií.

Earnings weeks don't get much bigger than this: • 180 S&P companies to release results • Four of the Mag 7 (Microsoft, Meta, Apple, Amazon) pic.twitter.com/XM6xr8Tm2D

Výdavky zostávajú pre Wall Street ostro sledovanou metrikou aj v tomto kvartáli. Odhaduje sa, že spomínané kvarteto - Microsoft, Alphabet, Amazon a Meta - preinvestovalo v predchádzajúcom fiškálnom roku spolu 300 miliárd dolárov. Kým pôvodné prognózy naznačovali kontinuitu tohto trendu aj v aktuálnom roku, nedávne náhle pozastavenie prác na vybraných dátových centrách zo strany Microsoftu naznačuje potenciálne prehodnotenie finančných priorít.

„Niektoré spoločnosti, na ktoré najviac doliehajú clá, môžu pozorovať prechodný nárast dopytu motivovaný snahou zákazníkov predísť zdražovaniu. Tento jednorazový impulz však bude pravdepodobne kompenzovaný neskorším poklesom predaja,“ uviedla agentúra Bloomberg. Zároveň upozornila na neisté makroekonomické prostredie, ktoré sťažuje manažérom poskytovanie spoľahlivých výhľadov.

K spoločnostiam, ktoré vo svojich štvrťročných výsledkoch upustili od zverejnenia prognóz, patria napríklad American Airlines Group a Skechers. Investori však veria, že dominantné postavenie a silná finančná kondícia veľkých technologických firiem sa prejavia v ich schopnosti lepšie absorbovať ekonomické šoky.

Oslabujúci dolár, ktorý od úvodu roka stratil vyše osem percent svojej hodnoty, by podľa analytikov mohol krátkodobo podporiť zisky veľkých podnikov. Pre firmy z Veľkolepej sedmičky to platí dvojnásobne, keďže až polovica ich príjmov pochádza z transakcií v iných menách.

US technology stocks are the most vulnerable to global economic risks:



49% of the Magnificent 7 companies’ revenue comes outside of the US.



This is almost double the average share of the remaining 493 stocks from the S&P 500.



Moreover, 46% of the Nasdaq 100 firms’ sales are… pic.twitter.com/f0aMlPGiBc