Šéfovia amerických firiem bijú na poplach. Upozornila na to analýza Bank of America, ktorá odhalila rastúci pesimizmus medzi generálnymi riaditeľmi. Analytici vychádzali z kvartálnych správ verejne obchodovaných spoločností, v ktorých lídri nešetrili kritickými poznámkami na adresu makroekonomického vývoja.

Americký akciový index sledujúci päťsto najväčších firiem v Spojených štátoch klesol od svojho februárového maxima o takmer 15 percent, čo odráža nervozitu trhov z možných dôsledkov obchodných opatrení Donalda Trumpa.

„Najväčšia neistota panuje okolo spoločností, ktorých finančné výsledky sú silne závislé od ekonomickej stability, ako sú automobilový a logistický sektor,“ uviedla agentúra Bloomberg.

⚠️US executives' assessment of the economy is at CRISIS levels:



Positive versus negative mentions about the economy of the S&P 500 firms during the Q1 2025 earnings call dropped to the lowest since the Great Financial Crisis.



The ratio is even lower than in the 2020 Crisis. pic.twitter.com/SqjbbBAUcx