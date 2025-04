Napriek náznakom spomaľujúcej sa americkej ekonomiky a širším plánom na zavádzanie ciel analytici stále predpokladajú, že hlavný americký akciový index je naďalej nadhodnotený a rok 2025 ukončí tesne pod hranicou šesťtisíc bodov.

Nadhodnotené očakávania ziskov

Podľa analytikov Financial Times existujú náznaky, že Spojené štáty smerujú do recesie, čo sa zatiaľ na Wall Street neodráža. Od takzvaného „Dňa oslobodenia" však konsenzuálne odhady rastu pre rok 2025 klesli a pravdepodobnosť recesie v nasledujúcich dvanástich mesiacoch vzrástla na 45 percent.

Väčšina očakáva, že efektívna americká colná sadzba sa tento rok ustáli medzi úrovňou desať a dvadsať percent. Momentálne sa odhaduje na približne 28 percent, pričom na začiatku roka 2025 bola len dva a pol percenta.

Je preto prekvapivé, že trh je stále príliš optimistický. Ako uvádza Daniel Von Ahlen z TS Lombard, cenové správanie rizikových aktív zatiaľ nenasvedčuje tomu, že by investori očakávali hoci aj mierne spomalenie ekonomiky.

To platí aj o očakávaniach rastu firemných ziskov, ktoré sú stále príliš vysoké. Wall Street často prijíma rozhodnutia na základe správ signalizujúcich riziko, no premietanie ich vplyvu do ziskov trvá dlhšie.

Výrobcovia v sektoroch s vysokým dovozom (ako priemysel, materiály a spotrebný tovar) však majú obmedzené možnosti premietnuť vyššie náklady do cien. Podľa spoločnosti BCA Research by nové Trumpove clá mohli znížiť marže firiem v indexe S&P 500 o asi dva percentuálne body.

Podľa Goldman Sachs vedie každé zvýšenie cla o päť percentuálnych bodov k poklesu indexu S&P 500 o asi jedno až dve percentá.

Preceňovanie trhu

Vzhľadom na súčasné prostredie vysokej neistoty, oslabenej spotrebiteľskej a investičnej dôvery a rastúcich dovozných ciel sú očakávania rastu indexu v roku 2025 nereálne. Počet odhadov, v ktorých však analytici očakávajú zníženie ziskov firiem narastá. To je v recesii bežné.

Trh by mohol podporiť nákupný impulz vďaka štrukturálnym faktorom, no aj tie čelia problémom. Príbeh o umelej inteligencii naráža na prekážky – napríklad uvoľnenie lacného modelu DeepSeek v Číne zvýraznilo otázky o návratnosti miliardových investícií amerických technologických gigantov.

Rovnako sa oslabuje naratív americkej výnimočnosti. USA boli dlhodobo považované za bezpečný prístav pre kapitál, no teraz trh čelí rastúcej politickej neistote, finančným rizikám a zásahom do nezávislých inštitúcií ako je Federálny rezervný systém.

S&P 500 v súčasnosti osciluje asi desať percent pod februárovým maximom, no ťažko odhadnúť, čo už trh započítal. Neustála lavína politických rozhodnutí denne mení vnímanie rizika a posúva očakávania.

Napriek všetkému analytici stále počítajú s optimistickým scenárom. Aby S&P 500 rástol tak, ako konsenzus predpokladá, Trump by musel okamžite zrušiť clá, čo je nepravdepodobné.

Wall Street bude musieť ešte znížiť svoje očakávania ohľadom ziskov a rastu a index S&P 500 tak ukončí rok v krajnom scenári so štvorkou na začiatku.