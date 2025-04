Akcie Tesly deň pred zverejnením hospodárskych výsledkov za prvý štvrťrok 2025 prišli o takmer šesť percent. Časť strát však v utorok vymazali.

Prepad nadväzuje na najhoršie štvrťročné výsledky od roku 2022. Celkovo tak akcie spoločnosti stratili od začiatku roka už takmer štyridsať percent hodnoty.

Investori očakávajú od šéfa spoločnosti Elona Muska jasnú víziu ďalšieho smerovania v čase, keď trávi viac času vo Washingtone ako v sídle automobilky.

Musk, ktorý pomohol financovať návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu, totiž momentálne vedie iniciatívu na masívne znižovanie štátnej administratívy. Toto politické angažovanie však vyvoláva rozporuplné reakcie – predovšetkým v Európe a častiach USA, kde Tesla čelí protestom, bojkotom a dokonca vandalizmu.

Narušenie renomé značky je viditeľné aj na číslach predajov. V prvom kvartáli Tesla dodala 337-tisíc vozidiel, čo je medziročný pokles o trinásť percent. Očakáva sa, že tržby dosiahnu zhruba 21 miliárd dolárov, teda mierne menej ako pred rokom. Dôležité bude aj to, čo Tesla povie o dosahu Trumpových nových ciel, ktoré by mohli ovplyvniť predaje aj marže samotnej firmy.

Analytici zo spoločnosti Oppenheimer pre Financial Times upozornili, že značke škodí nielen horší imidž, ale aj konkurencia v Číne, kde nacionalistické nálady môžu presmerovať spotrebiteľov k domácim značkám. To by Teslu mohlo donútiť vyvážať viac áut a znížiť ich cenu, čo by ešte viac znížilo marže.

Podľa analytikov by v marci tohto roka len asi štvrtina Američanov zvážila kúpu Tesly oproti až 46 percentám v januári 2022.

Tesla sa stala globálnym symbolom Trumpovej administratívy, čo poškodzuje dopyt. Až pätina budúcich zákazníkov by mohla pre súčasný imidž značky definitívne odísť, myslia si analytici.