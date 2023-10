Šesť dní v týždni do práce a rovnako šesťkrát do školy. To bola československá realita až do roku 1968. V roku 1967 mali voľné soboty už vo väčšine západoeurópskych krajín i v USA, na Slovensku a v Česku však nie. Dnes je päťdňový pracovný týždeň normou a začína sa hovoriť o jeho ďalšom skrátení na štyri dni. Tento experimentálny model skúšajú viaceré štáty, či sa uchytí v praxi, je zatiaľ veľkým otáznikom.



Na Slovensku idú touto cestou napríklad softvérové, konzultačné a finančné spoločnosti, podporujúce rôzne formy flexibilných pracovných úväzkov. Štvordňový pracovný týždeň však nemožno zaviesť pre každú oblasť priemyslu alebo všetky pracovné pozície v danej firme. Zamestnávatelia očakávajú, že budúcnosť práce bude pravdepodobne zahŕňať využívanie rôznych pracovných modelov.



TREND sa na nový pracovný experimentálny model pozrel bližšie v rámci vybraných krajín.