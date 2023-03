Pri daňových kontrolách, ktoré vykonávajú kontrolóri Finančnej správy (FS) SR, je v praxi z pohľadu podnikateľov častým problémom uplatnenie nároku na odpočet dane z pridanej hodnoty.

Ako upozorňuje daňový advokát Peter Varga z advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax, neraz dochádza k situáciám, keď daňové úrady zamietnu podnikateľovi nárok na odpočet s odôvodnením, že osoba na faktúre nedodala potrebnú službu či tovar. To je v mnohých situáciách v rozpore s právom EÚ.

Neraz na to doplácajú zdravé firmy, ktoré majú podľa FS niesť zodpovednosť aj za to, že si ich dodávateľ nevedie účtovníctvo v súlade so zákonom alebo sa stal v priebehu pár rokov nekontaktným, napríklad nepreberá zásielky od finančnej správy.

„Takáto prax je však často v rozpore s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora EÚ či Ústavného súdu SR. Pochybnosti o dodávateľovi či odberateľovi v určitom reťazci dodaní sú relevantné iba na to, aby bolo možné posúdiť ich účasť na podvode – teda samé osebe ešte nemôžu viesť k zamietnutiu nároku na odpočet DPH,“ spresňuje daňový advokát z Highgate Law & Tax.

Pridlhé kontroly a zadržiavanie peňazí

Aj daňoví poradcovia sa vo svojej praxi u klientov stretávajú s tým, že správca neuzná odpočet DPH odberateľovi, pričom argumentuje, že k dodaniu vôbec nedošlo alebo že tovar či službu nedodala osoba uvedená na faktúre.