Majú takmer nulový marketing, chcú preraziť na trhu šokom z nízkych cien a ich filozofiou je ponúkať zážitkové nákupy rôznych druhov tovaru. Holandský diskont Action spúšťa v týchto dňoch prvé prevádzky na Slovensku, do konca roka chce otvoriť ďalšie, zhruba v dvadsiatich rôznych lokalitách.

Prichádza v čase, kedy Slováci majú hlboko do vrecka, analytici tvrdia, že obmedzujú veľké nákupy a rozmýšľajú, na čom by ušetrili. Čím je tuzemský trh pre tohto investora zaujímavý a akú predajnú stratégiu zvolil? Viac prezrádza v rozhovore Petr Juliš, generálny riaditeľ spoločnosti Action pre Česko a Slovensko.

V rozhovore sa dozviete: v čom vidia príležitosti na trhu expandovať aj počas energetickej krízy

aké sú špecifická slovenského trhu a prečo diskont zmenil rozhodnutie

aká je ich stratégia voči zákazníkom a čím chcú preraziť medzi konkurenciou

či chystajú predaj len v kamenných predajniach, alebo aj v e-shopoch

V Holandsku funguje te reťazec Action 30 rokov, pôsobí aj v ďalších 10 štátoch Európskej únie. Od roku 2020 otvoril v ČR 45 predajní. Máte podobné ambície aj na Slovensku?

Rozhodli sme sa prísť na tunajší trh, aby zákazníci mali možnosť spoznať náš sortiment tovarov. Zameriavame sa na najnižšie ceny na trhu, aby sme boli konkurencieschopní.

Keď sa pozriete na našu expanziu za posledné roky, príchod na slovenský trh nie je žiadnym prekvapením. Podobne ako v susednom Česku, veríme nášmu obchodnému modelu, v ktorom sa zameriavame na jednoduchosť, štandardizované procesy a znižovanie nákladov.

Nie je paradoxom, že sa rozrastáte práve v krízových rokoch? Do Česka ste vstúpili v roku nastupujúcej pandémie, na Slovensku i v celej Európe je energetická kríza. Je to pre vás problém či skôr príležitosť?

Keď sa pozriete do našej firemnej histórie, expandovali sme plynule počas uplynulých rokov, nemožno to pripísať nejakým krízam. Tie berieme ako štandard, ktorý nevieme ovplyvniť, ale berieme to ako príležitosť.

Vidíme, že koncept nízkych cien produktov na zákazníkov v rôznych krajinách veľmi dobre funguje aj v týchto časoch. Expanzia na Slovensko je preto logická, plánujeme sa rozširovať aj do ďalších štátov a chceme si upevniť postavenie na trhoch, kde už pôsobíme.

Slovenskí zákazníci sú veľmi podobní tým českým, preferujú nákupy v akciách a zľavách, za nízke ceny, často v prihraničných oblastiach, aby ušetrili. Naše podnikateľské rozhodnutie bolo preto celkom logické.

Zdroj: MICHAL SMRČOK Distribučné centrum holandského medzinárodného diskontného reťazca Action v logistickom parku P3 Bratislava Airport.

Keď porovnáte európske trhy, kde už pôsobíte, so slovenským trhom, badať tam isté špecifiká?

V tomto roku budeme na európskych trhoch naďalej svedkami pomerne rýchleho rastu cien tovarov a služieb. Mnohé domácnosti budú mať veľmi hlboko do vrecka, preto je prirodzené, že sa mení aj ich nákupné správanie, teda chcú získať tovar čo najlacnejšie.