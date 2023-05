Daniari už vedia, ktorí daňovníci sú vysoko spoľahliví, spoľahliví či menej spoľahliví. Okrem nich to môžu poznať už všetci. Koncom apríla zverejnil portál Finančnej správy (FS) SR zoznam s indexom daňovej spoľahlivosti pre jednotlivé podnikateľské subjekty. V ňom si môže každý online vyhľadať svojho obchodného partnera a zistiť, ako si plní daňové povinnosti voči štátu.

Celkovo sa toto hodnotenie dotklo viac ako 593 260 subjektov, fyzických i právnických osôb. Väčšina daňovníkov (414 483) získala hodnotenie „spoľahlivý“, vysoko spoľahlivých bolo 119 699 a menej spoľahlivých 59 078.

Daniari hodnotili firmy a fyzické osoby podnikateľov, ktoré sú aspoň dva roky registrované na daň z príjmov. Do 31. januára tohto roka napríklad prepočítavali index z dát do 30. novembra 2022. Ak niekto nesúhlasil s hodnotením, mohol podať námietku v lehote do 15 dní od doručenia oznámenia.

Do 31. júla 2023 FS SR ešte zašle oznámenie o indexe tým subjektom, u ktorých dôjde k zmene indexu alebo sa stanú nehodnotenými. Prehodnocovanie indexu býva pravidelné, a to v intervaloch kalendárneho polroka.

Spôsob nastavenia hodnotenia pre rok 2023 sa nezmenil, zmiernili sa však niektoré porušenia. Napríklad podanie daňových priznaní do troch dní po zákonnej lehote sa nehodnotí ako porušenie, zmiernilo sa hodnotenie pri nálezoch z kontroly, aj nedoplatok, ktorý je zaplatený do dvoch mesiacov, je hodnotený miernejšie.

Daniari chcú viac motivovať

Finančná správa na čele s prezidentom Jiřím Žežulkom pravdepodobne verí, že tento nástroj bude motivovať daňovníkov k precíznejšiemu plneniu daňových povinností. Naopak, preventívne môže vplývať na tých podnikateľov, ktorým pridelili index „menej spoľahlivý", priblížila hovorkyňa FS Martina Rybanská. Podobný motivačný nástroj majú zavedené aj iné daňové správy, napríklad Maďarsko, Litva alebo Estónsko.

Správca dane posudzuje 15 kritérií, za každé prideľuje určitý počet bodov. Čím menej bodov daňovník získa, tým má lepšie hodnotenie indexu. Posudzuje sa napríklad, či podnikateľ podal načas daňové priznanie, kontrolný výkaz, hlásenie o vyúčtovaní dane, či načas a v správnej výške zaplatil daň, colný dlh, či neblokoval daňovú kontrolu.