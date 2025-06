Spojené štáty americké boli desaťročia magnetom pre globálne talenty. Mnohé svetové špičky v oblasti vedy, technológií a podnikania si budovali svoje základy práve na amerických univerzitách.

Viac ako polovica startupov v USA s hodnotou nad jednu miliardu dolárov má medzi zakladateľmi aspoň jedného imigranta - často bývalého zahraničného študenta. Tento fakt podčiarkuje strategický význam vysokoškolského vzdelávania nielen pre jednotlivcov, ale aj pre ekonomickú silu samotnej krajiny.

S návratom Donalda Trumpa však Spojené štáty čelia dramatickému poklesu záujmu zahraničných študentov. Podľa údajov platformy Studyportals zaznamenali americké študijné programy medzi januárom a aprílom 2025 najnižšiu návštevnosť od čias pandémie - prepad o polovicu.

“Prospective students are already looking elsewhere. Studyportals, an online directory for degree programmes around the world, says clicks on American courses are now at their lowest level since the covid-19 pandemic” pic.twitter.com/fuJRk9RLc6