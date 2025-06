Voľby by v júni vyhralo hnutie Progresívne Slovensko. V prieskume agentúry AKO pre televíziu Joj 24 získalo priazeň 22,5 percenta respondentov.

Na druhom mieste sa s 19,3 percentami umiestnila strana Smer-SD, ktorú s výraznejším odstupom nasleduje Hlas-SD s podporou 12,1 percenta voličov.

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Republika s 8,1 percentami, hnutie Slovensko s ôsmimi percentami, SaS so 7,3 percentami a Kresťanskodemokratické hnutie so 6,9 percentami hlasov.

Mimo Národnej rady by zostali Demokrati (4,8 percenta), Slovenská národná strana (4,1 percenta), Maďarská aliancia (3,4 percenta) aj Sme rodina (2,7 percenta).

Telefonického prieskumu sa od 11. od 19. júna zúčastnilo tisíc respondentov.