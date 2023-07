Vyššia efektivita vykurovacích zdrojov šetrí náklady a znižuje spotrebu. V konečnom dôsledku znižuje aj závislosť na veľkom množstve dovozu plynu. Výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský v rozhovore pre TREND hovorí o potenciáli Slovenska v geotermálnej energii aj o budúcnosti zemného plynu pri vykurovaní.

V Nemecku sa má zásadne zmeniť prístup k vykurovaniu, keďže tamojší minister hospodárstva Robert Habeck chce výrazne obmedziť používanie plynových kotlov. Ako sa pozeráte na podobné iniciatívy?

V Nemecku je vidno, že niekedy plány narazia na realitu. To sa stalo v prípade návrhu, ktorý presadzoval minister R. Habeck, keď chcel veľmi urýchliť prechod a od budúceho roku chcel v prípade nových nehnuteľností zakázať využívanie plynových kotlov. Realita je taká, že v Nemecku je vykurovanie tohto typu nielen cez centrálne zásobovanie teplom, ale aj cez individuálne vykurovanie pomerne silné. Náklady, ktoré by museli znášať obyvatelia sú veľké a projekty štátnej pomoci zatiaľ visia vo vzduchu. Takže ľudia sa celkom pragmaticky voči týmto plánom ohradili.

Takže so zemným plynom pri vykurovaní treba počítať aj do budúcnosti?

Plynové vykurovanie má stále svoje miesto. V prípade moderných plynových kondenzačných kotlov v porovnaní so staršími vykurovacími alternatívami dochádza k úsporám plynu až na úrovni 25 percent.

Moderné kotly môžu spaľovať nielen zemný plyn, ale do určitej miery aj vodík. Výrobcovia kotlov sa na to pripravujú. Samozrejme, alternatívy s tepelnými čerpadlami majú zmysel, no nie úplne všade a nie úplne plošne. A toto by mali reflektovať aj akékoľvek stratégie. Priaznivci tepelných čerpadiel radi poukazujú na rôzne príklady zo škandinávskych krajín, lenže tieto príklady sú veľmi špecifické. Často sa spomína napríklad Štokholm.