Zverejnenie marcových dát inflácie v USA aj eurozóne sprevádzali opatrne optimistické komentáre, že inflácia naďalej spomaľuje a čoskoro sa všetko vráti do normálu. To je čiastočne pravda, no pozornejšie skúmanie dát ukazuje, že to nemusí byť také jednoduché, ani rýchle.

Krivka inflácie totiž ukazuje pozoruhodnú divergenciu. Zatiaľ čo celková inflácia spomaľuje, jadrová inflácia zrýchľuje. V USA je to dokonca už tak, že celková inflácia je nižšia, ako jej jadrová zložka. Pod jadrovou infláciou rozumieme infláciu bez cien energií, potravín a alkoholu. Teda bez volatilných zložiek, ktoré dokážu prudko rásť aj klesať.

Motory a brzdy inflácie

Nič to neilustruje lepšie, ako pohľad na vývoj cien energií a potravín. Ceny energií sa dokázali v priebehu necelého roka počas pandémie prehupnúť z medziročného poklesu o desať percent do desaťpercentného medziročného rastu. O ďalší rok už medziročne rástli o 40 percent. Neprešiel ani celý ďalší rok a opäť nastal medziročný pokles. Ten práve teraz pomáha spomaliť infláciu.

Ceny potravín už dlho nerástli takým tempom ako teraz. V eurozóne je to aktuálne o viac ako 15 percent medziročne. V minulosti sa však viackrát stalo, že rástli niekoľkonásobne rýchlejším tempom ako celková inflácia a niekedy dokonca aj klesali.

Je preto dobrý dôvod, sledovať stabilnejšie trendy v iných sektoroch, ktoré navyše tvoria väčšinu výdavkov domácností. Desať percent celkových nákladov priemernej domácnosti v eurozóne tvoria energie, ďalších 20 percent zhltnú potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje.

Väčšinu peňazí spotrebitelia míňajú za služby a tovary. A tu začína problém s interpretáciou vývoja inflácie. Ceny tovarov ešte len teraz začali mierne spomaľovať. V marci rástli medziročným tempom 6,6 percenta, pričom vo februári to bolo 6,8 percenta. Za tovary dávajú domácnosti 25 percent svojich celkových výdavkov.

Najväčšiu časť výdavkov dávajú domácnosti v eurozóne za služby, ktoré tvoria až 50 percent spotrebiteľského koša. Tu stále pokračuje trend zrýchľovania rastu cien. Aktuálne je to o päť percent medziročne.