Za súčasnou inflačnou krízou je z veľkej časti nedostatok pracovníkov. Milióny ľudí, ktorí pred krízou pracovali, sú teraz mimo trhu práce. Situácia sa však začína obracať a to môže postupne znížiť aj inflačné tlaky.

Postupný návrat pracovníkov na trh by v dnešnej situácii znamenal, že môže nastať hladké pristátie ekonomiky. Inak povedané, inflácia by mohla spomaliť aj bez recesie a finančnej represie. A to je ideálny scenár, o ktorom snívajú všetci centrálni bankári. Tento scenár pritom nie je vôbec vylúčený, pretože sa už začína napĺňať.

Na trh práce sa totiž začínajú vracať americké ženy. Dáta hovoria jasne. Počas posledných štyroch mesiacov neustále získavali viac pracovných miest ako muži. K niečomu takémuto nedošlo od roku 2019. Pandémia následne poslala mimo trhu práce až 12 miliónov žien a desať miliónov mužov.

Prečo sa čaká na pracujúce matky

Sektory, v ktorých dominujú ženy, boli pandémiou zasiahnuté najviac. Či už ide o profesionálne gazdiné, ktoré tým majetnejším riadia domácnosť, opatrovateľky či inštruktorky. Obmedzený osobný kontakt a obavy z nákazy pripravili jednotlivé ekonomické odvetvia zo dňa na deň o mnohých, ale prevažne išlo o ženy.

Týka sa to aj manažérok, ktoré sa odrazu museli začať viac venovať svojim deťom, pretože škôlky a školy boli zatvorené.