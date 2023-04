S príchodom nového mesiaca začne v druhom pilieri platiť vážna zmena. Mladých ľudí po skončení školy štát automaticky zaradí do systému súkromných dôchodkov. Bude pritom jedno, či čerství absolventi začnú pracovať ako bežní zamestnanci, alebo sa z nich stanú živnostníci. Kritériom na automatický vstup bude začiatok platenia dôchodkových odvodov.

V druhom pilieri sa môžu nečakane ocitnúť aj starší ľudia. Pôjde o špecifické prípady občanov Slovenskej republiky, ktorí po skončení školy pracovali v zahraničí a na domácom pracovnom trhu sa prvý raz zamestnali až v máji 2023. V tomto prípade sa automatický vstup týka ľudí do štyridsať rokov. Povinný vstup sa každý rok bude týkať desaťtisícov Slovákov. Len minulý rok na trh práce vstúpilo 45-tisíc prvopoistencov.

Nemusíte robiť nič

Po nástupe do prvého zamestnania sa treba rozhodnúť pre jednu z piatich dôchodkových správcovských spoločností. Následne si v nej vybrať najvhodnejší fond. V ponuke sú dlhopisové, zmiešané, akciové a indexové. Najlepšie priemerné ročné výnosy dlhodobo ponúkajú práve indexové fondy.

Pre mnoho mladých ľudí bez znalosti ekonomiky môže ísť o komplikovaný výber. V tom prípade je najlepšie nerobiť nič. Po uplynutí prvých 180 dní v práci všetky dôležité rozhodnutia zrealizuje štát. Konkrétne, Sociálna poisťovňa priradí zamestnanca dôchodkovej správcovskej spoločnosti. V nej sa vytvorí dôchodkový účet. Na ňom uložené peniaze sa budú investovať v rámci predvolenej stratégie do indexových fondov.

V tomto prípade ide o rozumnú štátnu reguláciu. Priemerné ročné výnosy dlhopisových fondov sa od ich vzniku v roku 2004 pohybujú od 1,19 do 1,76 percenta, zmiešaných od 2,16 do 2,65 percenta a akciových od 0,21 do 5,89 percenta. Jedine indexové fondy vznikli až v roku 2012 a priemerné ročné výnosy sú od 7,32 do 9,40 percenta.

Komu sa oplatí vystúpiť