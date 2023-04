Mnohým domácim firmám sa stále nedarí naplno rozbehnúť produkciu. Deje sa tak v časoch mierneho oživenia výroby západných podnikov. Slovensko v minulosti bolo označované za montážnu dielňu Európy a z prichádzajúceho ekonomického rastu vždy profitovalo. V súčasnosti je situácia výrazne iná. Dôvodom je ignorovanie viacerých vážnych problémov.

Výkon slovenského priemyslu v marci 2023 medziročne klesol o 4,7 percenta. Európska únia v tom istom mesiaci zaznamenala priemerný rast o 2,1 percenta. Najvyššie zvýšenie produkcie vykázali írske podniky, a to až o 25,3 percenta. Naopak, najviac klesol výkon estónskych podnikov – až o 7,4 percenta.

Z okolitých štátov čelí podobným problémom maďarská ekonomika. Výkon priemyslu tam medziročne padol o 4,6 percenta. V Poľsku klesol o 1,2 percenta. Z krajín Vyšehradskej štvorky jedine v Českej republike vzrástol o 2,0 percenta. Európsky štatistický úrad (Eurostat) zatiaľ zverejnil údaje len za 26 členských štátov. Z nich medziročne klesol priemyselný výkon v pätnástich krajinách a rástol v desiatich.

Eurofondy držia trh práce Na slovenských výsledkoch je znepokojivá najmä jedna vec. Výkon priemyslu v medziročnom porovnaní padá už od októbra minulého roku. Napriek dlhodobo zlej situácií nezamestnanosť v posledných mesiacoch mierne klesla. Dôvodom je dočerpávanie eurofondov z programového obdobia 2014 až 2020. Počas najbližších deviatich mesiacov sa minú miliardy eur. Ďalšie stovky miliónov prídu z plánu obnovy. Práve európske peniaze držia nezamestnanosť na nízkych hodnotách v časoch klesajúceho priemyslu.

Ťažkosti automobiliek

Súčasná situácia je veľmi neistá. Slovenský priemysel môže mať pri troche šťastia to najhoršie už za sebou. Síce v medziročnom porovnaní dosť prudko padol, no od januára do februára 2023 vzrástol o slušných 2,8 percenta. „To bolo ovplyvnené predovšetkým reštartom produkcie dvoch kľúčových odvetví ekonomiky – hutníckeho a automobilového priemyslu,“ hovorí analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.