Európska centrálna banka za jednodňové uloženie peňazí ponúka finančným domom trojpercentný výnos. Banky napriek tomu zhodnotia eurá uložené na bežných účtoch len o pár desatiniek percenta. V domácej ekonomike podobne nízke sadzby dostanú firmy aj domácnosti. Sprísňovanie menovej politiky v realite zatiaľ príliš nemotivuje k šetreniu.

Koniec záporných sadzieb

Rast úrokových sadzieb z pohľadu firiem priniesol len symbolické výhody. Podnikatelia mali na bežných účtoch ešte v auguste 2022 priemerný výnos mínus 0,01 percenta p. a., ktorý do februára 2023 narástol na plus 0,10 percenta. V rámci eurozóny ide o siedmu najnižšiu sadzbu. Najlepšie zhodnotenie peňazí uložených na jednodňových vkladoch ponúkajú holandské banky. Konkrétne ide o priemernú sadzbu 0,70 percenta p. a. Naopak, najhoršiu slovinské banky, a to rovnú nulu.

Úročenie bežných účtov slovenských domácností je druhé najhoršie v eurozóne. Priemerný úrok vo výške 0,02 percenta majú celkovo štyri krajiny platiace eurom. Najvyšší priemerný úrok 0,79 percenta je v Luxembursku. Naopak, nulové zhodnotenie peňazí ponúkajú banky na Cypre a v Portugalsku.

V minulosti to bolo viac