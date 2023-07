Akciových investorov v súčasnosti máta najmä dilema, či sa nechať zlákať doterajším rastom a budú investovať, alebo majú radšej počkať. S tým súvisí aj otázka, či je normálne, aby jeden sektor tvoril takmer 30 percent celého indexu a pripadala naň väčšina rastu celého indexu? Pretože bez technologických akcií by bol celý index S&P 500 v oveľa menšom pluse.

Tento hlavný americký akciový index je zložený z 500 spoločností rozdelených do jedenástich sektorov. Hlavným je práve preto, že najlepšie reprezentuje výkon ekonomiky. Nezameriava sa len na určitý sektor (ako Nasdaq) alebo na niekoľko veľkých spoločností (Dow Jones).

Jeho komponenty musia spĺňať prísne podmienky musia to byť tradičné väčšie a likvidné spoločnosti, čo zvyšuje jeho stabilitu.

Technológie vládli aj v minulosti, toto však iné

Okrem toho, že je kapitalizácia S&P 500 porovnateľná (v poslednom čase aj väčšia) ako veľkosť celej americkej ekonomiky, slúži ako benchmark a na jeho štruktúru sú naviazané bilióny dolárov.

Firmy z tohto indexu navyše veľkú časť tržieb získavajú v zahraničí a tým ešte viac diverzifikujú zameranie indexu.

Celkovú cenu akciového indexu však jednotlivé spoločnosti netvoria rovným dielom. Ich váhu určuje kapitalizácia spoločnosti, teda jej trhová hodnota. Spoločnosti, ktoré rastú rýchlejšie ako ostatné, získavajú väčšiu váhu.

Ak rastú dlhodobo rýchlejšie, môžu získať rozhodujúci vplyv. Vidno to aj v súčasnosti. Ak by boli všetky spoločnosti rovnako vážené, index by mal od začiatku roka polovičný výkon a doteraz by neprekonal maximá z februára 2023, čiže spred krachu Silicon Valley Bank.