Profesionálni investori sledujú súčasnú rely na akciách s veľkou dávkou skepticizmu. Vidia, že trh nahor ťahá niekoľko predražených technologických spoločností, ktoré už navyše majú vo svojej cene započítané pravdepodobne všetky dobré správy a pozitívne očakávania od posledných inovácií digitálneho sveta. Preto v poslednom čase navýšili svoje stávky na pokles týchto akcií.

Má to však háčik, tieto akcie prudko vzrástli a stávky na pokles generujú obrovské straty. Od začiatku roka do konca mája stratili fondy stávkujúce na pokles 50 miliárd dolárov, v júni straty narástli o ďalších 70 miliárd. Kto chce zarobiť na poklese, potrebuje teraz pevné nervy a veľa peňazí.

Mať pravdu nestačí

Každý si rád prečíta príbeh o tom, ako úspešný obchodník videl niečo, čo ostatní nevideli, nebál sa staviť proti trendu a nakoniec na tom zarobil. Už menej ľudí však vie, že mať pravdu nie je všetko. Je potrebné aj vydržať, pretože ako hovorí staré pravidlo investorov: trh dokáže byť dlhšie neefektívny ako ty solventný.

V praxi to znamená, že investor, ktorý napríklad vidí, že trh predbehol realitu a mal by sa nej postupne vrátiť, musí počítať s tým, že tento návrat k realite nemusí nastať dnes, ani tento týždeň, dokonca ani tento mesiac. Slávny investor Michael Burry, ktorý správne stavil na kolaps realitného trhu v USA v rokoch 2007 a 2008 by o tom vedel rozprávať.

Nerovnováhu na trhu si všimol už v roku 2005 a vtedy začal otvárať pozície, ktoré mali zarobiť na korekcii trhu. Kým sa však problémy naplno prejavili, prešli dva roky. Kým nastala finančná kríza, prešiel ďalší rok. Michale Burry situáciu zvládol, pretože dokázal ustáť počiatočné straty, ktoré mu táto stávka prinášala. Nakoniec zarobil niekoľkonásobok svojho vkladu.

Hedžové fondy a inštitucionálni investori sú teraz v neľahkej pozícii. Prudký rast cien akcií na čele s technologickým sektorom ich prekvapil, pretože vo vzduchu viseli obavy z recesie, ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb a k tomu zúrila banková kríza.

Ziskovosť spoločností nestála za veľa a akcie boli vzhľadom na dosahované zisky drahé. Títo investori preto ostávali zväčša mimo trhu a čakali, čo sa bude diať. Chceli nakúpiť neskôr sa so zľavou.