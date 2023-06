Počas pandémie mala veľká časť firiem na ružiach ustlané. Lockdowny a ďalšie opatrenia boli síce drsné, ale peňazí bolo dosť. Tovarov, hlavne tých, ktoré sa dovážali zo zahraničia, už po menej. Kto mal tovar na sklade, mohol účtovať vyššie ceny a ľudia platili.

Peňazí mali totiž dosť, mnohí mali počas pandémie na účte viac peňazí, než počas prechádzajúcich rokov. Mohla za to kombinácia vládnych stimulov a faktu, že služby boli obmedzené a doslova nebolo kde míňať.

Tento vývoj vyústil do rekordných marží firiem. Zatiaľ čo počas piatich rokov pred pandémiou boli marže firiem indexu S&P 500 na úrovni približne 10 percent (aritmetický priemer), v roku 2021 sa dostali nad hladinu 13 percent.

Aj na firmy doľahli vyššie náklady

Ako sa však hovorí, príde na psa mráz. Aj firmám postupne začali rásť náklady. Spočiatku išlo o energie, neskôr aj o tovary, pridali sa mzdové náklady a čoraz vyššie úroky. V spojení so slabnúcou ekonomikou a nižšou ochotou ľudí míňať to znamenalo jediné. Marže musia ísť nadol. Firmy museli poskytovať zľavy, aby predali svoj tovar.

Od leta 2021 sa tak začal postupný pokles marží, z každého dolára tržieb mali podnikatelia menší a menší zisk. Zdá sa však, že na prelome rokov 2022 a 2023 dochádza k stabilizácii a marže sa pohybujú v okolí 11 percent. Toto je dôležité, pretože to znamená, že ak ekonomika bude ako tak fungovať a tržby rásť aspoň nízkym tempom, zisky už nebudú klesať. Práve naopak, pôjdu nahor.

Ako sa to firmám podarilo? Mnohé stále bojujú s infláciou, ktorá síce klesla z dlhoročných maxím, stále však zostáva vysoká. Problémom je hlavne rast miezd a to prináša potrebu osekávať náklady aj prepúšťaním zamestnancov. Firmy skrátka potrebujú zvyšovať efektívnosť, pretože inak sa prehupnú do straty.

Netýka sa to len technologických spoločností a bánk, hoci tamojšie prepúšťania vzhľadom na svoju veľkosť naviac zarezonovali. Firma 3M, ktorá vyrába množstvo produktov od zdravotníckych pomôcok cez lepidlá až po elektrické obvody prepustí tento rok 8 500 ľudí.

Spracovateľ mäsa Tyson Food prepustí 10 percent svojej pracovnej sily, teda 1 700 ľudí. Takýchto príkladov by sa dalo nájsť viac, trh práce je však zatiaľ stále silný. Prepustení si teda majú kde nájsť novú prácu.

Firmy zvyšujú ceny, nie všetkým to vychádza