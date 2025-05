Generálny riaditeľ nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair, Michael O’Leary, má nárok na mimoriadne vysoký bonus, ktorý môže presiahnuť sto miliónov eur. Podľa britského denníka The Guardian ide o jednu z najväčších individuálnych odmien v histórii európskych spoločností.

Tento bonus aktivovala cena akcií Ryanairu, ktoré zostali viac ako 28 dní nad hranicou 21 eur. Dohoda o tejto forme odmeny bola uzavretá ešte v decembri 2022 a jej cieľom bolo udržať O’Learyho na čele spoločnosti v kľúčovom období expanzie. O’Leary si tak zabezpečí deväťciferný bonus, ak zostane vo vedení spoločnosti do konca júla 2028.

Zameranie na nízke náklady prinieslo výsledky

Ryanair zaznamenal v posledných rokoch výrazný rast. Po dramatickom prepade počas pandémie ochorenia covidu, keď akcie klesli na osem eur, ich hodnota nabrala opačný smer a takmer strojnásobila svoju hodnotu. Počas troch desaťročí vo funkcii výkonného riaditeľa pomohol O’Leary premeniť Ryanair z malého írskeho regionálneho dopravcu na najväčšiu leteckú spoločnosť v Európe podľa počtu cestujúcich.

Významný podiel v spoločnosti získal už v 90. rokoch počas prvých rokov svojho pôsobenia vo funkcii výkonného riaditeľa. „Jedným z hlavných dôvodov úspechu Ryanairu je jeho dlhodobé a nekompromisné zameranie na znižovanie nákladov,“ pripomína The Guardian.

Už miliardár, no odmeny pokračujú

Podľa údajov S&P Global Market Intelligence O’Leary už teraz vlastní 44 miliónov akcií Ryanairu v hodnote približne jednej miliardy eur. Trhová kapitalizácia spoločnosti dosahuje viac ako 25 miliárd eur, čo z nej robí jednu z najhodnotnejších leteckých spoločností v Európe.

Napriek výnimočným výsledkom spoločnosti sa objavuje ostrá kritika zo strany organizácií zaoberajúcich sa platovou spravodlivosťou. Luke Hildyard, riaditeľ organizácie High Pay Centre, označil túto odmenu za „morálne pochybnú“. Upozorňuje na nesúlad medzi odmenami pre vedenie a hodnotou, ktorú prinášajú zamestnanci.

„Prideliť ďalších sto miliónov eur miliardárovi? To nie je efektívne rozdelenie bohatstva. Predstavte si, aký by mala táto suma dopad, ak by bola rozdelená medzi všetkých pracovníkov Ryanairu,“ komentoval L. Hildyard.

O’Leary však kritiku odmieta a reaguje na ňu slovami: „Futbalisti v elitných ligách a americkí manažéri zarábajú až 25 miliónov eur ročne. Myslím, že náš prínos akcionárom Ryanairu si zaslúži uznanie.“