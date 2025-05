Írsky nízkonákladový letecký prepravca Ryanair bude hľadať alternatívneho dodávateľa, ak americké clá zásadne ovplyvnia cenu lietadiel, ktoré si už objednal od spoločnosti Boeing. Podľa šéfa spoločnosti Michaela O'Learyho do úvahy prichádza čínsky výrobca lietadiel COMAC.

Ryanair, najväčší európsky dopravca podľa počtu cestujúcich, by mal do marca budúceho roka prevziať posledných 29 lietadiel z celkovej objednávky 210 lietadiel Boeing 737 MAX. Okrem toho má 150 záväzných objednávok na stroje typu MAX 10, najväčšie lietadlo z rodiny 737, a opcie na ďalších 150, pričom prvé dodávky by sa mali realizovať v roku 2027.

„Ak bude vláda USA pokračovať vo svojom neuváženom pláne zaviesť clá a ak tieto clá podstatne ovplyvnia cenu vývozu lietadiel Boeing do Európy, potom určite prehodnotíme naše súčasné objednávky Boeingu, ako aj možnosť umiestniť tieto objednávky inde,“ napísal O'Leary v liste odoslanom vo štvrtok poslancovi amerického Kongresu, do ktorého nahliadla agentúra Reuters.

O'Leary podľa Reuters reagoval na člena Snemovne reprezentantov Raja Krishnamoorthiho, ktorý v liste z 29. apríla varoval šéfa írskej spoločnosti pred nákupom lietadiel čínskej výroby. Demokratický zástupca štátu Illinois pritom poukázal na obavy o národnú bezpečnosť. Spoločnosť COMAC má podľa neho úzke väzby na čínsku armádu a existuje dôvodné podozrenie, že mala prospech z nezákonného získavania cudzieho duševného vlastníctva.

O'Leary ďalej v odpovedi uviedol, že Ryanair približne od roku 2011 nediskutoval so spoločnosťou COMAC o nákupe lietadiel, túto možnosť by však „samozrejme“ zvážil, ak by boli o desať až 20 percent lacnejšie ako lietadlá Boeing.