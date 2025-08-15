Priemerný počet rokov, ktoré Európania strávia v zamestnaní, sa zvyšuje naprieč celým kontinentom. Rozdiely medzi jednotlivými krajinami sú stále výrazné, vyplýva z dát Eurostatu, ktoré analyzoval portál Euronews Business.
Očakávaná dĺžka života v EÚ v posledných desaťročiach rastie a spolu s ňou sa v mnohých krajinách zvyšuje aj vek odchodu do dôchodku. To znamená, že ľudia zostávajú v pracovnom procese dlhšie.
V roku 2024 bol priemer rokov strávených v práci v EÚ 37,2 roka. V porovnaní s rokom 2014, keď tento údaj dosiahol 34,8 roka, ide o nárast o 2,4 roka, teda o sedem percent.
V rámci EÚ sa očakávaná dĺžka pracovného života pohybuje od 32,7 roka v Rumunsku po 43,8 roka v Holandsku. Slovensko skončilo pod európskym priemerom s hodnotou 36 rokov. Máme relatívne stabilnú účasť na trhu práce, hovorí marketingová riaditeľka personálnej agentúry Grafton Recruitment a GiGroup Jitka Kouba. To, že Slováci nepracujú až tak dlho v porovnaní s ostatnými krajinami, súvisí podľa nej najmä s nižšou mierou zamestnanosti niektorých skupín (žien po materskej dovolenke, ľudí v preddôchodkovom veku či mladých), ale aj s tým, že v niektorých oblastiach je dlhodobo vyššia nezamestnanosť. „To u obyvateľov skracuje reálnu dĺžku pracovne aktívneho času.“
Vo všeobecnosti sa dĺžka pracovného života riadi geografickým vzorom. Najdlhšie pracujú obyvatelia severnej Európy, najmä v severských krajinách. Na prvom mieste je Island (46,3 roka), nasledovaný Holandskom s 43,8 roka a Švédskom so 43 rokmi.
Najkratšie očakávané pracovné dráhy sú na juhovýchode Európy a na Balkáne – Turecko 30,2 roka, Severné Macedónsko 31,5 roka a Čierna Hora 32,1 roka.
Rozdiely medzi krajinami sú spôsobené kombináciou viacerých faktorov. Podľa profesora Moritza Hessa z University of Applied Sciences Niederrhein zohráva významnú úlohu dopyt na trhu práce. Ak zamestnávatelia potrebujú pracovníkov, zvyšuje sa účasť na trhu práce a predlžuje sa dĺžka pracovného života.
Dôležitý je aj inštitucionálny rámec, najmä vek odchodu do dôchodku a možnosti predčasného dôchodku. Čím vyšší je dôchodkový vek a čím menej možností predčasného odchodu systém ponúka, tým dlhšie ľudia pracujú.
Svoju úlohu hrá aj diskriminácia na základe veku. V krajinách, kde starších pracovníkov oceňujú a nediskriminujú, sú ochotní pracovať dlhšie. Podľa Tima Anttilu z Univerzity v Jyväskylä vplývajú aj rodinné modely, nastavenie dôchodkových systémov a spôsob zabezpečenia starostlivosti o rodinu.
Eurostat uvádza, že dĺžku pracovného života vo veľkej miere vysvetľuje miera účasti na trhu práce. Všeobecne platí, že krajiny s nižšou mierou účasti majú kratšiu priemernú pracovnú dráhu.
Mnohé štáty už prijali opatrenia na zvýšenie dôchodkového veku. OECD odhaduje, že do roku 2060 bude priemerný dôchodkový vek v EÚ blízko 67 rokov, pričom v niektorých krajinách prekročí hranicu 70 rokov.
Ďalšie súvislosti v krátkom rozhovore pre Trend priblížila marketingová riaditeľka personálnej agentúry Grafton Recruitment a GiGroup Jitka Kouba:
1. Čím si vysvetľujete rast odpracovaných rokov Európanov?
Je to kombinácia demografických, ekonomických aj spoločenských faktorov. Populácia starne a krajiny reagujú predlžovaním aktívneho veku – jednak cez neskorší odchod do dôchodku, ale aj podporou zamestnanosti starších ročníkov. Keďže európske krajiny všeobecne trpia nedostatkom pracovnej sily, ľudia v zrelšom veku sa stávajú čoraz dôležitejšou zložkou pracovného trhu. Svoju rolu tu zohráva taktiež lepší zdravotný stav populácie a technologický pokrok, vďaka ktorému môžu ľudia pracovať dlhšie, často vo fyzicky menej náročných pozíciách.
2. Slováci ale na tom nie sú až tak zle, skončili pod priemerom EÚ, 36 rokov. Prečo tomu tak je?
Slovensko sa nachádza len mierne pod priemerom EÚ, čo znamená, že máme relatívne stabilnú účasť na trhu práce. Zaostávanie oproti najlepším krajinám súvisí najmä s nižšou mierou zamestnanosti niektorých skupín – napríklad žien po materskej dovolenke, ľudí v preddôchodkovom veku či mladých, ktorí vstupujú na trh práce neskôr kvôli dlhšiemu štúdiu. Ďalším faktorom sú regionálne rozdiely – v niektorých oblastiach je dlhodobo vyššia nezamestnanosť, čo u obyvateľov skracuje reálnu dĺžku pracovne aktívneho času.
3. Akú súvislosť vidíte s tým, že vek odchodu do dôchodku treba zvyšovať?
Predlžovanie priemernej dĺžky pracovného života je v súlade s potrebou zvyšovať vek odchodu do dôchodku. Demografické trendy sú totiž neúprosné – podiel pracujúcich na jedného dôchodcu sa znižuje a bez úpravy veku odchodu do penzie by dôchodkový systém nebol dlhodobo udržateľný. Je to síce citlivá téma, ale pokiaľ ľudia žijú dlhšie a zdravšie, dáva ekonomicky aj sociálne zmysel, aby zostávali dlhšie aktívni.
4. Je odpracovaný čas ekvivalentný platovým požiadavkám Slovákov?
Nie vždy. Väčšia dĺžka pracovného života totiž automaticky neznamená, že mzda počas nej rastie stále rovnakým tempom. Mzdové požiadavky sa odvíjajú skôr od životných nákladov, úrovne produktivity a situácie na trhu práce. Na Slovensku je priemerná mzda stále nižšia než v západnej Európe, aj keď odpracovaný čas je porovnateľný. To vytvára tlak na rast miezd, najmä v odvetviach s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Zamestnávatelia tak musia hľadať rovnováhu medzi udržateľnosťou mzdových nákladov a vhodnou motiváciou pracovníkov.