Ceny ropy sa v uplynulom týždni dostali najnižšie za dva mesiace, naďalej ale zostávajú mimoriadne citlivé na geopolitické dianie. Investori s napätím sledujú plánované stretnutie prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljaške, ktoré by mohlo priniesť zásadný obrat v otázke sankcií na ruskú ropu, uviedol analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík.
„Ak by sa podarilo dosiahnuť dohodu, otvorilo by to cestu k obnoveniu širšieho exportu ruskej ropy na globálne trhy, čo by mohlo znížiť ceny, ale takisto priniesť nové zdroje pre ruské vojenské operácie,“ priblížil analytik.
Situáciu komplikuje fakt, že ešte pred pár dňami Donald Trump ostro varoval Indiu za pokračujúce nákupy ruskej ropy. India odoberá približne 40 percent ruskej produkcie a možné obmedzenie by zásadne narušilo financovanie vojny Moskvou.
Ak rokovania zlyhajú, na stole je zavedenie ďalších sankcií a sekundárnych ciel voči krajinám, ktoré kupujú ruskú ropu, čo by mohlo viesť k prudkému nárastu cien komodity na svetových trhoch.