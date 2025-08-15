Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) považuje za kľúčové, aby sa všetky súťaže, tendre a prideľovanie štátnych či európskych zdrojov uskutočňovali transparentne a spravodlivo. A to nielen v zdravotníctve, ale vo všetkých sektoroch hospodárstva. Realita ale podľa asociácie neraz ukazuje, že štát nie je garantom transparentnosti, skôr naopak.
„Už približne 15 rokov žiadame zmenu fungovania záchrannej zdravotnej služby tak, aby nemocnice s urgentnými príjmami I. a II. typu mali pridelenú aj záchrannú zdravotnú službu. Napriek prísľubu viacerých ministrov k tomu ale nikdy nedošlo,“ konštatuje viceprezident AZZZ pre zdravotníctvo Igor Pramuk.
Skúsenosti aj štatistiky podľa zamestnávateľov potvrdzujú, že ide o logické a efektívne riešenie. Urgentné príjmy a nemocnice sú pokračovaním akútnej prednemocničnej starostlivosti a pre pacienta je prepojenie kľúčové. Často ide o zdieľaný personál pod jedným vedením, čo umožňuje optimálne riadenie procesov a poskytovanie integrovanej a rýchlej akútnej zdravotnej starostlivosti.
Podľa v zahraničí bežne uplatňovaného princípu by záchranná služba mala byť súčasťou štátnych nemocníc, nemocníc v správe VÚC, mestských nemocníc, neziskových organizácií s účasťou štátu, súkromných nemocníc aj nemocníc ministerstva obrany.