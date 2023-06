Európska únia opäť v poslednom období pritvrdila pri definovaní pravidiel, ktoré majú Európe zabezpečiť uhlíkovú neutralitu. Dosiahnuť ju chce do roku 2050.

Podniky budú musieť po novom monitorovať vplyv svojho biznisu na životné prostredie, prístup k zamestnancom i celkovo k svojmu okoliu. Inak povedané, musia sa správať udržateľne. Pomôcť im k tomu majú hlbšie a rozsiahlejšie nefinančné, takzvané ESG reporty, teda verejne podávané správy o faktoroch udržateľnosti a dopadoch činnosti danej spoločnosti. S prípravami by mali začať čím skôr, čas sa im totiž kráti.

Udržateľná ekonomika ako cieľ

Už od roku 2018 musí približne 11-tisíc firiem v Európskej únii vykazovať nefinančné ukazovatele, ako napríklad dosah podnikania na životné prostredie, dodržiavanie ľudských práv, protikorupčné správanie a podobne. Túto povinnosť im uložila smernica NFRD (Non-Financial Reporting Directive), s cieľom motivovať firmy k zodpovednému podnikaniu, uvádza portál euractiv.sk.

Začiatkom januára tohto roka však nadobudla účinnosť ďalšia nová smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive). Tá predovšetkým prináša zjednotenie požiadaviek na vykazovanie o udržateľnosti a zvýšenie kvality poskytovaných informácií, ako aj rozšírenie o nové skupiny podnikov, ktoré musia dáta o udržateľnosti vykazovať.

Členské štáty majú následne 18 mesiacov na to, aby smernicu premietli do svojej národnej legislatívy. Nová povinnosť sa odhadom rozšíri približne na 50-tisíc firiem v rámci celej EÚ a to už od roku 2024.

Vplyvy smernice na Slovensku

Čo bude znamenať aplikácia smernice CSRD pre slovenský trh? Podľa odhadov na základe predbežne stanovených kritérií, sa bude smernica priamo dotýkať okolo 700 až 800 spoločností na Slovensku. Budú si musieť nastaviť interné procesy na zber dát a informácií, týkajúcich sa všetkých iniciatív smerujúcich k trvalej udržateľnosti.