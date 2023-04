Aj napriek mnohým výhodám online nakupovania sa Slováci čoraz viac orientujú na nákupy v moderných nákupných centrách. Nové nákupné zóny vyrastú aj v Košiciach, informuje Korzár. V prípade metropoly východného Slovenska ide hlavne o takzvané retailové parky.



„Tieto nákupné zóny majú omnoho menšiu plochu ako štandardné veľké nákupné centrá a disponujú väčšinou desiatimi až dvanástimi prevádzkami. Objektov tohto druhu sa v súčasnosti stavia po Slovensku veľmi veľa,“ povedal v rozhovore pre TREND Tomáš Lörincz, Head of Retail Agency spoločnosti CBRE.

Nábytok a prevádzky

Tento koncept správne saturuje spádovú oblasť regiónov, kde sa neoplatí postaviť nákupné centrum. Podobný prípad môže byť aj v Bratislave, kde tieto komfortné retailové parky budú vypĺňať prázdne miesta v zónach bratislavských satelitov. V Košiciach sa naposledy otváral retailový park ešte v roku 2019. V súčasnosti sa plánuje výstavba až troch takýchto centier.



Vzniknúť má aj nové nábytkárske centrum, ktoré už dlhšie plánuje vybudovať spoločnosť Sconto Development. Firma disponuje stavebným povolením. Projekt je rozdelený do dvoch etáp a okrem samotnej predajne so skladom pribudne objekt určený pre menšie retailové prevádzky a sklady. Celý dvojpodlažný retailový park vznikne na mieste zrušeného futbalového štadióna a jeho podlahová plocha bude 28-tisíc štvorcových metrov.

So vznikom retailového parku zo začiatku nesúhlasili miestni poslanci, ktorým prekážal vznik ďalšej jednoduchej stavby. Ich názor sa však zmenil po tom, ako im osobne investor detailnejšie odprezentoval svoj zámer. Na základe nájomnej zmluvy bude reťazec platiť samospráve ročne 110-tisíc eur za užívanie parciel, ktoré boli potrebné na vybudovanie dopravnej infraštruktúry.

Vznik aj napriek petícii

V meste má tiež vzniknúť obchodné centrum Pri hati. Rozšíri sa tak existujúca nákupná plocha Tesco-Džungľa. Obe centrá budú od seba oddelené frekventovanou cestou. V novom areáli pribudne reťazec Kaufland, prevádzka rýchleho občerstvenia McDonald's a čerpacia stanica. Celá stavba bude mať rozlohu šiestich hektárov. Investorom je spoločnosť Primum, dcérska spoločnosť českej developerskej skupiny InterCora.



S investorom boli podľa informácií náročné rokovania. Hlavným problémom bola údajne doprava, ktorá je už dnes do istej miery komplikovaná. „Prvé stretnutia s investorom boli kritické. Asi na druhom stretnutí sa zástupcovia investora zdvihli s tým, že končia. Nevzdali sme to a nejako sa to doriešilo, na čo som hrdý,“ povedal pre Korzár starosta Ťahanoviec Miloš Ihnát.