Bratislava je európskym unikátom v počte nákupných centier a nové stále pribúdajú. Koncentrácia nákupných centier je v porovnaní so susednou Viedňou alebo Prahou väčšia hlavne z toho dôvodu, že mestu chýba takzvaný high street, ktorý je rozvinutý vo veľkých metropolách. Pešia zóna, respektíve historické centrum štandardne tvorí plochu, ktorú obsahujú dve či tri nákupné centrá.

Bratislava je trochu iná

Tým, že v Bratislave high street chýba, funkciu suplujú nákupné centrá. Tie vznikali v posledných dvadsiatich rokoch. V širšom centre Bratislavy je ich päť a všetky si v zásade konkurujú. „Každé vznikalo v nejakom čase a developer v tom svojom projekte videl istú konkurenčnú výhodu. To je dôvod, prečo ich je tak veľa. Budúcnosť ukáže, ktoré z nich sa zastabilizujú a ktoré možno trochu zmenia svoju funkciu,“ hovorí Tomáš Lörincz, Head of Retail Agency spoločnosti CBRE.



High street o väčších jednotkách pre väčší predajcov prakticky v Bratislave nikdy nebol. Nejaké pokusy, samozrejme, v 60. a 70. rokoch existovali, no samotné historické centrum nedokázalo pružne reagovať na potreby retailu. Problémom sú do určitej miery staré meštianske budovy so špecifickou architektúrou a relatívne komplikované historické centrum.

To sa časom prirodzene profilovalo skôr na gastro, kaviarne, malú módu, služby a menšie turistické obchodíky. „Keď si to porovnáme s Viedňou a ulicou Mariahilfer Straße, tak ide o veľkú plochu, kde práve tieto retailové prevádzky môžu fungovať a fungujú synergicky podobne ako v nákupnom centre. V tomto je Bratislava trochu iná,“ hovorí T. Lörincz.

Osem nákupných centier

V iných európskych metropolách nákupné centrá vznikajú väčšinou mimo centra mesta. Spôsobené je to najmä veľmi dobre rozvinutým high streetom. Developerom potom ostáva sústrediť sa skôr na silné rezidenčné zóny, ktoré sa nachádzajú v okrajových častiach mesta. Svoju rolu však hrá aj urbanizmus mesta, zákony či povolenia, ktoré sú v každom meste či krajine iné.