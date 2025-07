Drahá renovácia budovy americkej centrálnej banky sa stala zámienkou na ostrý útok Trumpovej administratívy proti šéfovi Fedu Jeromeovi Powellovi. A nie je vylúčené, že práve tento projekt sa stane dôvodom, prečo bude Donald Trump hľadať cestu, ako Powella predčasne odvolať. Veď ak niekto nedokáže efektívne zrekonštruovať vlastnú budovu, ako môže riadiť financie celej krajiny? – naznačuje Bielemu domu výhodne prihratá logika.

Kto si stavia Versailles v centre Washingtonu?

Obnova sídla Fedu na Constitution Avenue má stáť megalomanských 2,5 miliardy dolárov. Podľa riaditeľa rozpočtového úradu Bieleho domu Russella Voughta je to „absurdné“ míňanie verejných zdrojov. „Je to ako stavať Versailles. Nezodpovednosť najhrubšieho zrna,“ povedal.

Trumpova administratíva tvrdí, že J. Powell prestavbu totálne nezvládol – rozpočet už prekročili o vyše 700 miliónov dolárov a biele miesta vo vykazovaní sa množia. Pripravuje sa kontrolná návšteva priamo v budove Fedu, ktorá má odhaliť, kam peniaze tečú.

Skutočný cieľ: odstrániť Powella

Oficiálne ide o „prirodzený záujem o transparentnosť“. Neoficiálne však ide o vytváranie podkladu na to, aby mohol D. Trump nájsť zámienku na odvolanie šéfa Fedu ešte pred skončením jeho mandátu v máji. A to „z dôvodu“, teda formálne na základe zlyhania vo funkcii.

Právnici sú však skeptickí – prekročenie rozpočtu nie je trestný čin. „Renovácia sa často predraží. Nie je to trestný čin ani pochybenie,“ pripomína profesor Lev Menand z Columbijskej univerzity. Trump je pritom v tomto prípade na právne veľmi tenkom ľade. Prezident má totiž právomoc odvolať šéfa Fedu len „z vážneho dôvodu“ (for cause) – teda napríklad pre profesijné pochybenie, etické zlyhanie či neschopnosť vykonávať funkciu. Rozpočtové prekročenie pri stavebnej rekonštrukcii do tejto kategórie zjavne nespadá. Je preto vysoko pravdepodobné, že ak by sa J. Powell obrátil na súd, ten by mu dal za pravdu – a pokus o odvolanie by skôr spôsobil právny škandál než výmenu vedenia centrálnej banky.

Zlatá vaňa Fedu?