Americký prezident Donald Trump má podľa svojho poradcu právomoc odvolať šéfa Federálneho rezervného systému Jeroma Powella – ak sa, samozrejme, podarí nájsť dostatočný dôvod. A ten sa práve usilovne hľadá.

Momentálne sa pozornosť Bieleho domu upiera na luxusne pôsobiacu rekonštrukciu centrály Fedu vo Washingtone. Projekt za 2,5 miliardy dolárov čelí obvineniam z márnotratnosti a megalománie. Ako by povedal Trumpov tábor – keď už Versailles, tak rovno vo verzii made in USA.

Pre porovnanie: nová centrála JPMorgan Chase na Park Avenue v New Yorku — luxusná 60-poschodová veža od svetoznámeho architekta Normana Fostera — vyjde zhruba na tri miliardy dolárov. Celý škandál prichádza vo chvíli, keď Fed zápasí s rastúcimi stratami. Za posledné tri roky mu narástla kumulatívna strata na 233 miliárd dolárov.

Bývalý šéf Rady ekonomických poradcov Kevin Hassett v nedeľu otvorene pripustil, že Biely dom skúma, či sa táto „renovácia storočia“ nedá náhodou využiť ako zámienka na Powellovo odvolanie.

„Fed má čo vysvetľovať,“ vyhlásil K. Hassett v relácii televízie ABC, kde potvrdil, že administratíva skúma nielen nárast nákladov, ale aj Powellovu obhajobu. Kľúčové vraj budú odpovede na otázky, ktoré centrálnemu bankárovi zaslal riaditeľ rozpočtového úradu Bieleho domu Russ Vought.

.@WHOMB Director @russvought on the Fed's $2.5 billion HQ renovations: "If you look at the actual Palace of Versailles — if you were to update those figures in modern numbers, it would be about $3 billion ... This is approaching that level." pic.twitter.com/wSbDae5caI