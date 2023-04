Televízie nie sú prežitkom, všetko smeruje do digitálneho prostredia a veľmi chýba crossmediálne meranie. Nielen na týchto faktoch sa zhodli účastníci TREND konferencie Mediálne trendy 2023, na ktorej medzinárodní účastníci 18. apríla v Bratislave diskutovali na silné témy, ktoré hýbu mediálnym prostredím.

Pozreli sa napríklad na budúcnosť crossmediálneho merania, digitálnu transformáciu médií, vymenili si skúsenosti s tvorbou obsahu a venovali sa aj online video obsahu či vzťahu medzi klientom, mediálnou agentúrou a médiom.

Potrebná crossmedialita

Obchodný a marketingový riaditeľ spoločnosti Median Josef Fišer počas svojej prezentácie uviedol, že internet už nie je cieľovou skupinou len pre mladých ľudí. Sledovanosť zo strany staršej generácie totiž narástla za posledné tri roky z 57 percent na 77 percent. Internet vo všeobecnosti rastie. Najmä konzumácia obsahu na mobilných zariadeniach, kde je nárast markantný.



Pandémia, inflácia či energetická kríza zmenili uvažovanie spotrebiteľov. Podľa aktuálnych dát televízne reklamy zaberajú na staršie skupiny spotrebiteľov. Naopak, na internete ich zásah klesá. Najväčší rozdiel je v prípade reklamy na internete, kde je veľmi obľúbený najmä obsah vo forme videí. Vtedy je zásah reklamy na mladých až takmer 98 percent.



Podľa J. Fišera úspory obyvateľov vytvárajú tlak na zadávateľov reklamy. Tí potrebujú takzvané crossmediálne merania. Crossmediálne dáta totiž umožňujú optimalizáciu rozpočtov integrovaných kampaní. Zadávatelia tieto dáta potrebujú aj na to, aby mohli mediatypy kombinovať tak, aby mali čo najväčší zásah. Slovenský trh sa na to musí pripraviť, aby redakcie mohli vďaka sekundovým dátam vytvárať relevantný obsah.

Nie je obsah ako obsah

V panelovej diskusii riaditeľ centra marketingu Markíza Group Michal Borec uviedol, že spoločnosť vníma seba ako mediálny dom a tvorcu obsahu. Podotkol tiež, že to dokazuje streamingová platforma Voyo, ktorá má dnes pol milióna predplatiteľov. Streaming totiž televíziu zglobalizoval a priniesol nielen globálnych producentov, ale aj divákom a časom možno aj zadávateľov reklamy.



V podobnom duchu sa vyjadril obchodný riaditeľ televíznej skupiny JOJ Group Martin Heržo „Necítime sa ako lineárna televízia. Sme obsahový producent a obsah sa snažíme distribuovať divákovi na rôznych platformách.“ Predstavitelia oboch televíznych skupín sa zhodli, že všade, kde dodávajú obsah, chcú dodať aj reklamu.



Jedna z otázok od návštevníkov konferencie smerovala na stratégiu v oblasti produkcie početných reality šou. V porovnaní so Škandináviou či Spojenými štátmi Slováci inklinujú k odlišnému obsahu. „Takéto relácie predstavujú akési zakázané ovocie. Ľudia hovoria o tom, že ich nesledujú, no bavia sa o tom. Napríklad Ruža pre nevestu je na Voyo z hľadiska sledovanosti jednotkou,“ povedal M. Borec.