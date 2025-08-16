Americký prezident Donald Trump zatiaľ nemá v pláne potrestať Čínu za nákup ruskej ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Trump v piatok (15. 8.) uviedol, že zatiaľ nemusí zvažovať odvetné clá na krajiny ako Čína za nákup ruskej ropy, ale že to bude musieť urobiť „o dva alebo tri týždne“.
Americký prezident pohrozil sankciami voči Moskve a sekundárnymi sankciami voči krajinám, ktoré kupujú ruskú ropu, ak Rusko nepodnikne kroky na ukončenie vojny na Ukrajine. Čína a India sú dvoma najväčšími odberateľmi ruskej ropy.
Trump minulý týždeň uvalil dodatočné clo vo výške 25 percent na indický tovar s odôvodnením, že India naďalej dováža ruskú ropu. Nijaké podobné opatrenia voči Číne však neprijal.
Trump dostal od reportéra Fox News otázku, či teraz zvažuje takéto opatrenia voči Pekingu, keďže sa mu na rokovaniach s ruským prezidentom Vladimirom Putinom nepodarilo dosiahnuť dohodu o ukončení alebo pozastavení vojny na Ukrajine.
„Vzhľadom na to, čo sa dnes stalo, si myslím, že o tom nemusím uvažovať,“ povedal Trump po stretnutí s Putinom na Aljaške. „Možno o tom budem musieť uvažovať o dva alebo tri týždne, ale teraz o tom nemusíme uvažovať. Myslím si, že stretnutie prebehlo veľmi dobre.“