Ukrajina v sobotu (16. 8.) odmietla návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa na vedenie mierových rokovaní s Ruskom bez predchádzajúceho prímeria, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
„Náš názor je: najprv prímerie, potom všetko ostatné,“ povedal v ukrajinskej televízii Serhij Leščenko, poradca prezidenta Volodymyra Zelenského.
Ak by boje počas rozhovorov pokračovali, existovalo by „veľké riziko vydierania Ukrajiny,“ povedal Leščenko deň po stretnutí Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške, na ktorom rokovali o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine.
Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social po konzultáciách so Zelenským a európskymi spojencami napísal, že „všetci sa zhodli, že najlepším spôsobom, ako ukončiť hroznú vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou, je pristúpiť k mierovej dohode priamo, a nie cez dohodu o prímerí, ktorá často neobstojí“.
Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej invázii už takmer tri a pol roka.