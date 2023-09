V priemyselnom parku v Malých Bieliciach neďaleko Partizánskeho našla svoj nový domov americká spoločnosť Medline, ktorá sa zaoberá výrobou a distribúciou rôznych druhov zdravotníckych pomôcok.

Začiatkom vlaňajška tu totiž otvorila svoju novú fabriku, do ktorej investovala 24 miliónov eur. Z toho išlo 17 miliónov eur na nákup budovy a pozemkov a zvyšných sedem miliónov eur na priestory pre sterilnú kompletizáciu, ako aj na výrobné a skladové zariadenia.

Investíciu realizovala spoločnosť Medline Assembly Slovakia bez štátnej pomoci a bez úveru. Do projektu však bola angažovaná samospráva mesta Partizánske, ktoré hľadalo investora do priemyselného parku so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

Americká spoločnosť Medline sa zaoberá výrobou pomôcok pre zdravotnícky personál pri ošetrovaní pacientov v nemocniciach. Jej slovenská dcéra, ktorá vznikla v roku 2015, pôvodne vyrábala v blízkych Bánovciach nad Bebravou. V tamojšom závode, v ktorom zamestnávala dvesto ľudí, bola v podnájme.

Aj to bol jeden z dôvodom pre výstavbu vlastnej fabriky. Tým druhým bol, prirodzene, rast dopytu po jej výrobkoch, ktorý vyústil do potreby zväčšenia výrobných kapacít. Aktuálne zamestnáva firma na Slovensku štyry stovky ľudí. Tento rok je za svoju investíciu do nového závodu nominovaná na cenu TREND Investor roka 2023.

Všetko v jednom sete