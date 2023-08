Dlhé desaťročia dominovala Popradu tradičná spoločnosť Tatramat. Kedysi rodinná dielňa začínala s klinmi pre dobytok a postupne sa prepracovala k sudom a smaltovaným či hliníkovým nádobám, aby sa v 60. rokoch dvadsiateho storočia nakoniec presadila aj s výrobou elektrických spotrebičov.

Až socializmus jej pridelil všeobecne známy názov a na najbližšie dekády výrobu bielej techniky. “Tatramatka” nakoniec začiatkom 90-tych rokov odčlenila divíziu výroby práčok, ktorú predala spoločnosti Whirlpool a v roku 2004 odčlenila aj divíziu ohrievačov vody, ktorú predala práve nemeckej firme Stiebel Eltron.

Nemci dnes veria svojmu biznisu natoľko, že sa pod vplyvom energetickej krízy a silného dopytu po úspornejších zdrojoch rozhodli v ostatnom období pod Tatrami zrealizovať dve hlavné investície. Spoločnosť Stiebel Eltron Slovakia je vďaka týmto investíciám nominovaná na prestížne ocenenie TREND Investor roka 2023.

Zdvojnásobia výrobu

Obe súvisia s rozšírením produkcie tepelných čerpadiel na ohrev úžitkovej vody, pričom objem výroby by sa mal v nasledujúcich rokoch takmer zdvojnásobiť, tvrdí konateľ a ekonomický riaditeľ spoločnosti Peter Štrbian.

Spoločnosť Stiebel Eltron v Poprade už v rámci prvej investície otvorila novú výrobnú halu, kde na ploche viac ako dvetisíc štvorcových metrov bude od septembra tohto roka vyrábať plechové dielce na výrobu tepelných čerpadiel. Tie exportuje do celého sveta. V priestoroch vzniká aj nový automatizovaný sklad. Produkcia sa tak zvýši o 97 percent, avšak výrobné kapacity a areál rozšíri investor výraznejšie aj v nasledujúcich rokoch.

Celková investícia nemeckej firmy spojená so zvýšením výroby a zaobstaraním nových technológií či strojných zariadení celkovo dosiahne vyše 26 miliónov eur. V nasledujúcich dvoch rokoch tak pribudne vďaka tomu v regióne sto nových pracovných miest.

Dôvody nemeckého výrobcu sú zrejmé. „Ide o výrazný rast dopytu po tepelných čerpadlách v Európe,“ tvrdí P. Štrbian. Cieľom skupiny je preto uspokojiť dopyt zvýšením výroby vo všetkých výrobných fabrikách.

„Priestory pre nové portfólio a nová hala budú slúžiť na spracovanie plechových opláštení pre tepelné čerpadlá, ktoré sme doteraz nakupovali. V roku 2024 však chceme prevziať do závodu v Poprade výrobu nových typov ohrievačov vody, ktoré sa doteraz vyrábali len v Nemecku,“ naznačuje konateľ. Nová prevádzka tiež bude aplikovať znalosti a skúsenosti získané v rámci skupiny a využije ich na ďalšie zlepšovanie výroby.

Podporí ich aj štát Firma Stiebel Eltron získala pre svoju investíciu v Poprade od štátu investičný stimul. Rozšírenie produkcie elektrických ohrievačov a tepelných čerpadiel podporila vláda štyri a pol miliónmi eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Stiebel Eltron Slovakia je členom nemeckej skupiny Stiebel Eltron. Tá je významným svetovým producentom tepelných čerpadiel a ohrievačov vody. Stiebel Eltron Slovakia pôsobil do roku 2020 pod obchodným menom Tatramat – ohrievače vody.

S investíciami nekončia

Doterajšie podnikanie pod Tatrami sa nemeckej firme vyplácalo. Len za ostatných šesť rokov dokázala zdvojnásobiť tržby na viac ako 52 miliónov eur. Pre podtatranský región je však podstatné, že aktuálnymi investičnými aktivitami firma nekončí.

V minulom roku preinvestovala skupina Stiebel Eltron v Poprade viac ako desať miliónov eur, avšak do roku 2027 to má byť ďalších 50 miliónov eur. Investície budú smerovať nielen do výstavby nových výrobných hál, ale aj ich technologického vybavenia. Cieľom je tiež modernizovať, optimalizovať a zefektívniť výrobný proces tak, aby v Poprade mohli vyrábať produkty a zariadenia s vyššou pridanou hodnotou.

„Sme malý trh, preto o to viac cítime všetky turbulencie toho globálneho. Tak je to aj v našom segmente, sme priamo závislí od dopytu po našich produktoch zo zahraničia,“ tvrdí P. Štrbian, ktorý očakáva, že do ďalších rokov dopyt po čerpadlách ešte vzrastie, ale s tým aj výrobné kapacity konkurencie.

Na to Nemci na Slovensku potrebujú reagovať, keďže posledné krízové roky firme z biznisového hľadiska padli paradoxne vhod a dopyt po zelených technológiách sa zrýchlil. „V minulom roku sme rekordným obratom prekonali plán a zároveň sme si nastavili latku pre tento rok na vyše 80 miliónov eur, čo je opäť vysoko a našou ambíciou je ju dosiahnuť,“ dodáva konateľ firmy.

Kvalitných ľudí je málo