Automobilový priemysel má za sebou ťažký rok. Poznačili ho problémy s dodávateľským reťazcom, neistota spôsobená výpadkom v exporte, ako aj vojnový konflikt na Ukrajine. Najväčší slovenský podnik aj napriek tomu dosiahol vlani mierny rast tržieb.

Svoju pozíciu potvrdil nielen solídnymi finančnými výsledkami, ale najmä ďalšími investíciami do nových projektov, ktoré medziročne viac ako strojnásobil.

To všetko prispieva k väčšej stabilizácii bratislavského podniku na prahu elektromobility prinajmenšom na nadchádzajúcu dekádu. Navyše z pozitívnych správ budú čerpať aj zamestnanci fabriky, ktorých je v súčasnosti približne 11-tisíc, pričom ďalšie stovky závod hľadá aj v tomto roku.

Nové investície rozložené v čase dosiahnu celkovo takmer 1,5 miliardy eur, pričom už v tomto roku prinesú výrobu nielen nových modelov vozidiel so spaľovacími a plug-in hybridnými pohonmi, ale umožnia aj prípravu závodu na avizovanú produkciu prvého čisto elektrického SUV Porsche Cayenne, ktoré má prísť na trh už v druhej polovici tejto dekády.

Aj preto získala spoločnosť Volkswagen Slovakia už tretí krát nomináciu v rámci prestížneho ocenenia TREND Investor roka 2023. Cenu vyhral v roku 2016, vlani bol na ňu nominovaný.

Krivka rastie

Volkswagen Slovakia zaznamenal vlani hospodárske výsledky, ktoré podľa vedenia fabriky odzrkadľujú jej udržateľné riadenie. Spoločnosti sa aj tretí krízový rok po sebe podarilo dosiahnuť medziročne porovnateľný obrat aj čistý zisk.

V minulom roku vykázal podnik obrat necelých 9,8 miliardy eur a zisk pred zdanením 278 miliónov eur. Čistý zisk bol 202 miliónov eur, čo bol medziročný rast o desať miliónov eur.

Volkswagen opäť výrazne investoval do rozvoja slovenského závodu. Investície presiahli 345 miliónov eur, pričom od vzniku firmy v roku 1991 podnik preinvestoval na Slovensku už viac ako päť miliárd eur. Je to takmer to isté, ako vybudovať štyri nové fabriky. Vlaňajšie investície smerovali predovšetkým do projektu, ktorého súčasťou je príchod nových modelov Volkswagenu Passat a Škody Superb.

„Pre Volkswagen Slovakia to bol už tretí mimoriadne náročný rok. Napriek extrémne náročným podmienkam a miestami vynútenému prerušovaniu produkcie sa nám podarilo ustáť krízové roky so solídnymi výsledkami. A to všetko vďaka kontinuálnemu zvyšovaniu efektivity a produktivity, pokračujúcej prísnej disciplíne v oblasti nákladov, optimalizácii procesov a v neposlednom rade flexibilite vo všetkých oblastiach,“ konštatuje Frank Rösler, člen predstavenstva pre finančnú oblasť.

Ako dodáva, vlaňajšok sa niesol v znamení veľkej investície do nového projektu BETA+, čiže do prípravy nábehu nových generácií modelov Volkswagen Passat a Škoda Superb. Z továrne by mali vďaka tomu začať vychádzať koncom roka.

„Nová investícia zároveň znamená perspektívnu prípravu podniku na budúcnosť a prispieva k udržateľnej zamestnanosti. Prípravy na nábeh nových produktov sú napriek mimoriadne ťažkým globálnym podmienkam v plnom prúde a idú podľa plánu,“ potvrdzuje F. Rösler.

Zdroj: Volkswagen Slovakia Frank Rösler, člen predstavenstva pre finančnú oblasť

Doba je náročná