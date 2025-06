Po šiestich rokoch sa opäť súťaží o záchranky. V hre je obrovský balík peňazí, ktoré dostávajú záchranky vďaka paušálu od zdravotných poisťovní a zároveň za najazdené kilometre. Poskytovatelia budú súťažiť o 344 pozemných staníc a sedem ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Po novom budú mať k dispozícii o 23 staníc viac než v minulosti vďaka reforme záchraniek, ktorú schválil parlament na jar tohto roku. Jeden poskytovateľ môže obsadiť najviac 25 percent zo všetkých staníc. Záujemcovia budú súťažiť celkovo o 1,2 miliardy eur.

Licencie na prevádzkovanie ambulancií vydáva ministerstvo zdravotníctva na šesť rokov. Nie sú vydávané k jednému dátumu, keďže licencie na jednotlivých staniciach sa končia rôzne. Aktuálne platné licencie budú postupne exspirovať od augusta 2025 do júna 2026.

Uchádzačov budú vyberať po novom

Kým v roku 2019 rozhodoval o úspešných uchádzačov o jednotlivé stanice Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, tentoraz bude víťazov vyberať komisia pri operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS).

Komisiu určí vedenie operačného strediska a bude mať najmenej troch členov. Následne bude ministerstvo zdravotníctva viazané rozhodnutím operačného strediska a povinné vydať licenciu na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby tomu poskytovateľovi, o ktorom operačné stredisko rozhodlo.

Zaujímavým momentom pri vyberaní víťazov je kompetenčný konflikt medzi operačným strediskom a ministerstvom zdravotníctva. Operačné stredisko nie je správny orgán, a preto nemá kompetencie preverovať jednotlivých uchádzačov. Napríklad to, či konkrétny uchádzač má podlžnosti alebo či vôbec spĺňa požiadavky na prevádzkovanie staníc. Legislatíva síce uvádza, že ak komisia zistí, že účastník výberového konania nespĺňa podmienky na vydanie licencie, oznámi to ministerstvu zdravotníctva a účastníka zo súťaže vylúči.

Víťazom môže byť ktokoľvek

Splnenie personálnych či materiálno-technických podmienok budú v súťaži uchádzači deklarovať iba čestným vyhlásením. Ministerstvo zdravotníctva je však podľa predpisov viazané výsledkom výberového konania, ktoré vykoná operačné stredisko. Po vydaní povolenia ministerstvo zasa zamietne žiadosti o vydanie licencií ostatných uchádzačov. Odôvodnením zamietnutia žiadosti bude bodové hodnotenie záujemcov a ich poradie.

Redakcia Medicíny sa obrátila na ministerstvo zdravotníctva a operačné stredisko s otázkou, akým spôsobom bude túto kompetenčnú kolíziu v praxi riešiť. Prípadne ako bude riešiť v praxi situáciu, ak operačné stredisko vyberie uchádzača, ktorý reálne nebude spĺňať zákonné podmienky na prevádzkovanie stanice záchranky.

„Neevidujeme kompetenčný konflikt. Podmienky na splnenie, respektíve dokumenty, ktoré si nevie operačné stredisko samostatne vyžiadať, si vyžiada cez Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré správnym orgánom je. Čestné prehlásenie sa vzťahuje na materiálno-technické a personálne zabezpečenie, kde sa uchádzač zaväzuje, že ku dňu platnosti povolenia bude spĺňať podmienky. Následne môže MZ SR alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou kontrolovať plnenie materiálno-technického a personálneho zabezpečenia. Čestné prehlásenie je len jednou z možností,“ uviedol rezort zdravotníctva s tým, že ak sa zistí, že uchádzač nespĺňa podmienky, nebude mu vydané povolenie, prípadne mu povolenie bude odobraté, ak sa dodatočne zistí, že informácie v žiadosti neboli pravdivé.

Za problém to považujú aj samotní záchranári. „Ako nesystematické alebo problematické v ,reforme záchrannej zdravotnej služby‘ sa javí odmietanie vykonať hĺbkové personálne audity u jednotlivých poskytovateľov, napriek tomu, že v kuloároch sa hovorí, že poddimenzované personálne stavy boli v minulosti dôvodom odchodu veľkého poskytovateľa zo slovenského trhu,“ upozornila podpredsedníčka Zoo ZZS Bratislava a prezidentka Rescue Service Continuity, o. z., Zuzana Pukancová.

Ako dodala, podľa aktuálne navrhnutej reformy siete stanovísk záchrannej zdravotnej služby je potrebné personálne obsadiť 344 staníc pozemnej a sedem staníc vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, plus novovzniknuté pracovné pozície linky 116 117. „Bude v budúcnosti dosť záchranárov na to, aby v jednotlivých pracovných pozíciách aj pri súčasnej úprave legislatívy vedeli poskytovatelia naplniť personálny normatív tak, aby zamestnanci vedeli legálne pracovať? Do zákona totiž potichu pribudla podmienka, že do tendra sa nemôže prihlásiť uchá-dzač, ktorý bol v minulosti sankcionovaný za nelegálne zamestnávanie,“ uviedla.

O víťazoch sa hovorí už teraz

Po vydaní licencie na prevádzku staníc záchraniek je 15-dňová lehota na správoplatnenie vydanej licencie. Ak sa licenciám začne končiť platnosť od 20. augusta, znamená to, že prvé licencie musí ministerstvo vydať už 5. augusta. Čo znamená, že začiatkom augusta by ministerstvo zdravotníctva malo mať rozhodnutie výberovej komisie k dispozícii.

Rozhodovanie komisie o tom, ktorému uchádzačovi udelí prvé miesto vo výberovom konaní, si vzhľadom na množstvo informácií a dokumentov rovnako bude vyžadovať istý čas. Uchádzači totiž predkladajú projekty na konkrétne stanice zvlášť. Napríklad v roku 2019, keď sa naposledy rozhodovalo o udeľovaní licencií, bolo podaných celkovo zhruba

726 žiadostí. Počet staníc bol vtedy nižší o 23 bodov. Výberové konanie tak bude prebiehať za mimoriadne časovo náročných podmienok.

Opoziční poslanci za KDH František Majerský a Peter Stachura upozornili na to, že v kuloároch sa hovorí o úspešných uchádzačoch, ktorí majú byť vopred stanovení. Poslanci kritizovali ministra zdravotníctva Kamila Šaška za to, že o najväčšom tendri v zdravotníctve za posledných šesť rokov nehovorí. Poslanci pripomenuli, že stále nie je jasné, kto bude o uchádzačoch rozhodovať, či prebehne verejné vypočutie pre transparentný proces výberového konania. „Predstavte si, že na jeden bod dostanete fixné peniaze šesť rokov v kuse. A vašou úlohou je iba neurobiť zásadnú chybu a spreneverenie. Inak máte istý zisk. Už teraz sa v kuloároch hovorí, kto každý za to čo všetko môže dostať,“ povedal P. Stachura na tlačovej konferencii.

Do súťaže sa nemôžu zapojiť

Prvá licencia prevádzkovateľov staníc sa končí k 20. augustu 2025. Balík vykonávacích predpisov zverejnilo ministerstvo zdravotníctva koncom minulého týždňa a následne vyhlásilo výberové konanie pre uchádzačov o stanice. Mnohí záujemcovia sa však nedokážu do výberového konania zapojiť, pretože stále nie je jasné, ako budú nové typy záchraniek financované. Ministerstvo zdravotníctva totiž nezverejnilo takzvané cenové opatrenie (do uzávierky tohto vydania, pozn. red.).

Toto opatrenie je dôležité z toho dôvodu, že podmienkou na zapojenie sa do výberového konania je predloženie projektu stratégie a rozvoja ZZS. Povinnou súčasťou projektu je aj ekonomický projekt o fungovaní stanice. Kým rezort nezverejní takzvané cenové opatrenie, záujemcovia o prevádzkovanie nových typov ambulancií nie sú schopní pripraviť projekt a zapojiť sa do súťaže, pretože nemajú informácie o príjmovej stránke stanice, o ktorú majú záujem.

Na otázku, kedy bude známe cenové opatrenie pre nové typy záchraniek, rezort zdravotníctva uviedol, že v najbližších dňoch pôjde materiál do vnútrorezortného pripomienkového konania a následne do legislatívneho procesu. Materiál však musí byť schválený na gremiál-nej porade ministra, rozhodovať sa o ňom bude aj v medzirezortnom konaní, ktoré je možné vo výnimočných prípadoch skrátiť z pätnástich dní na sedem. Podľa výsledkov pripomienkového konania zašle predkladateľ materiál stálej pracovnej komisii, ktorá cenové opatrenie, respektíve vyhlášku prerokuje do 30 dní a zaujme stanovisko. Ak predkladateľ nebude súhlasiť so znením a stanoviskom komisie, vyhlášku môže predložiť predsedovi legislatívnej rady vlády. Až po týchto procesoch môže vyhlášku podpísať minister. Záujemcovia však musia projekty predložiť do 27. júna.

Projekty bude následne posudzovať komisia, ktorú zriadi riaditeľ operačného strediska. Na otázku personálneho obsadenia komisie operačné stredisko neodpovedalo.

Práve hodnotenie predložených projektov je dôležitou súčasťou výberového procesu pri udeľovaní licencií, keďže personálne a materiálno-technické podmienky musí spĺňať každý poskytovateľ v rovnakej miere. Uchádzači sa tak líšia najmä svojimi projektmi, v ktorých popíšu rozvoj záchrannej služby na nasledujúcich šesť rokov, dlhodobé ciele, komplexnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti, spomenutý ekonomický projekt, spôsob zabezpečenia sústavného vzdelávania zdravotníkov či systém vnútornej kontroly.

Uchádzači budú vo výberovom konaní zoradení podľa bodového hodnotenia, ktoré získajú práve na základe projektu. Bodovanie projektov nie je objektivizované.

Nová sieť

Ministerstvo zdravotníctva určilo aj novú sieť záchraniek. Nielenže sa ich počet zvýšil, niektoré zaniknú úplne, iné vzniknú na miestach, kde doposiaľ neboli. Rozloženie staníc bolo navrhnuté matematickým modelom, ktorý však podľa projektového manažéra reformy záchraniek Gastona Ivanova nedokázal zohľadniť špecifické potreby jednotlivých regiónov. Operačné stredisko preto komunikovalo novú sieť záchraniek s krajskými operačnými strediskami a zároveň so zástupcami vyšších územných celkov, ktorí poznajú špecifiká a potreby jednotlivých regiónov.

O licenciách bude rozhodovať komisia, ktorá bude zriadená pri operačnom stredisku. Inštitúciu dočasne vedie Marián Povolný, ktorý na poste riaditeľa vystriedal Osamu Al-Khaldiho začiatkom februára. Ministerstvo zdravotníctva v apríli vypísalo výberové konanie na riadne obsadenie funkcie riaditeľa operačného strediska. Záujemcovia mohli svoje žiadosti predkladať do 28. apríla. Dodnes však vyhodnotenie výberového konania neprebehlo.

Mariána Povolného dosadil minister Kamil Šaško do funkcie najdlhšie na šesť mesiacov. Na poste šéfa inštitúcie by tak mal skončiť začiatkom augusta, tesne pred tým, ako vypršia záchrankám prvé licencie. Vo výnimočnom prípade mu Šaško môže funkciu predĺžiť o ďalšie tri mesiace.

V tomto prípade je dôležité po-ukázať na zodpovednosť pri výbere členov komisie, ktorí budú rozhodovať o úspešných uchádzačoch, súťažiacich celkovo o 1,2 miliardy eur. Pri personálnych výmenách na najvyšších postoch príspevkových organizácií ministerstva zdravotníctva je bežnou praxou, že nové vedenie vymení manažment v danej inštitúcii.

Kto sa prihlási do tendra

Do výberového konania sa môžu hlásiť štátne aj súkromné spoločnosti. Štát prevádzkuje záchrannú zdravotnú službu v Košiciach a v Bratislave. Svoje záchranky majú aj niektoré nemocnice. Medzi najväčšími poskytovateľmi na trhu je spoločnosť Life Star Emergency, ktorá vlastní jednu tretinu všetkých staníc, spoločnosť ZaMED, RZP či Rescue System Žilina. Spoločnosť Merea, ktorá patrí skupine Agel, je zasa najväčším poskytovateľom dopravnej zdravotnej služby.

Na slovenský trh sa vracia aj spoločnosť Falck, ktorá skončila s prevádzkovaním záchrannej zdravotnej služby na Slovensku v roku 2019 a do výberového konania sa tentoraz plánuje zapojiť. Falck pôsobil na Slovensku v minulosti takmer pätnásť rokov a prevádzkoval 107 staníc záchrannej služby, ktoré pokrývali 40 percent územia Slovenska. Dnes pôsobí v jedenástich krajinách.

Na súťaži sa plánuje zúčastniť aj spoločnosť Agel, ktorá vlastní dopravnú službu Merea. O aký typ ambulancie sa bude uchádzať, však nespresnila. „Máme záujem sa prihlásiť. Počet bodov a ich geografickú polohu aktuálne prehodnocujeme,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Agel Nancy Závodská. Spoločnosť Penta zapojenie do súťaže zatiaľ zvažuje.

Zapojenie do výberového konania oficiálne potvrdila záchranná zdravotná služba ZaMED, ktorá pôsobí na Slovensku už 20 rokov. Rovnako sa predpokladá účasť štátnych záchraniek z Bratislavy a Košíc, ktoré aktuálne obhospodarujú približne polovicu prevádzkovaných záchranárskych staníc.

Do tendra sa podľa informácií Medicíny chcú zapojiť aj niektoré nemocnice, najmä tie, ktoré patria pod vyššie územné celky.