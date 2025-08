Autorom článku je Ľuboš Fellner z cestovnej kancelárie BUBO

O Seychelách sa hovorí aj ako o dokonalom tropickom raji, ideálnej dovolenke v ostrovnom luxuse, o ihrisku pre bohatých. Galapágy sú zase plné unikátnej prírody a fantastických miest. Obe sľubujú luxus a raj na zemi. Každé trochu inak. A hoci sa v niečom líšia, Seychely aj Galapágy majú jednu a tú istú visačku luxusu – vďaka svojej izolovanosti a výnimočnosti. Vždy v inom zmysle slova.

Galapágy sa nachádzajú na rovníku v Tichom oceáne, priam ich pretína. Seychely ležia od rovníka o čosi južnejšie, v Indickom oceáne. Seychely tvorí 115 ostrovov, Galapágy „iba“ 21. No pevninská plocha Galapág je spolu až 7 880 štvorcových kilometrov, pričom Seychely ich majú iba 459. Na Seychelách žije 120-tisíc obyvateľov, čiže štyrikrát menej ako v Bratislave. S Galapágmi je to ešte „horšie“, tu nájdete štyrikrát menej obyvateľov ako na Seychelách. Takže ostrovy máte naozaj prakticky pre seba.

Regulovaný vstup do raja

Seychely ročne navštívi asi 150-tisíc turistov, Galapágy „až“ 245-tisíc. To sa však už kompetentným nepáčilo. Na tomto čísle rast turizmu zastavili a naďalej pokračujú v politike regulovania turizmu, aby nebol narušený tunajší mimoriadne vzácny a krásny ekosystém. Práve relatívna nezaľudnenosť, ktorú sa tu darí držať, robí z oboch destinácií skutočný idylický raj, kde budete loviť zážitky nerušene a exkluzívne. Nie náhodou priťahujú Seychely aj Galapágy tradične najväčšie svetové hviezdy šoubiznisu, ktoré sa tu môžu slniť inkognito, nerušení paparacami. Veď aj princ William a jeho Kate zvolili práve Seychely za svoju svadobnú cestu. Princ Charles zasa Galapágy.

Vďaka izolovanosti oboch súostroví tu nájdete živočíchy a rastliny, ktoré sa nevyskytujú nikde inde na svete. Jedine na Seychelách môžete obdivovať vzácne endemické palmy coco-de-mer, orechy s najväčšími semenami na svete, ktoré môžu vážiť aj 40 kíl, obrovské korytnačky, seychelského čierneho papagája či seychelského slávika. Rastie tu ohrozený medúzový strom láčkovka mäsožravá a dozrievajú tu zvláštne ovocia ako palmiste, patole či calabash.

Galapágy majú svoju legendárnu korytnačku sloniu, tučniaka galapágskeho, leguána morského, pelikány, v ich okolí plávajú rôzne tropické ryby, mnoho druhov žralokov, raje, veľryby... Nie náhodou práve Galapágy svojou bujnou faunou fascinovali Charlesa Darwina natoľko, že tu v roku 1735 strávil celých šesť týždňov a napísal evolučnú teóriu O pôvode druhov.

Za značku sa platí

Pri oboch destináciách platí, že keď chcete ísť do raja, musíte za to aj zaplatiť. Platíte za značku – za vstup na Galapágy zaplatíte kartou 200 amerických dolárov ešte v Ekvádore (ku ktorému súostrovie patrí) a po prílete na miesto platíte ešte ďalších 200 dolárov ako povinný poplatok. Na Seychelách síce žiadny vstupný poplatok nie je, no všetko si tu pekne zaplatíte v službách – je to tu ukrutne predražené. Od hotelov cez reštaurácie po šnorchlovanie... Čo sa týka meny, na Galapágoch platíte americkými dolármi, na Seychelách seychelskou rupiou.

Čo tu nájdete za odmenu? Ak ste plážový živočích, tak vedzte, že na Seychelách je more jedno z najteplejších, aké vo svojom živote zažijete. Niekedy sa ani neochladíte, tak veľmi je na plytkých plážach voda prehriata. Na Galapágoch, naopak, je oceán prekvapivo studený. Studený Humboldtov prúd ochladzuje jeho vody až tak, že vám naskakujú zimomriavky; pri šnorchlovaní tu ľudia používajú neoprén. Na Galapágoch máte oproti Seychelám bonus – šancu kúpať sa s tuleňmi a tučniakmi.

Dve chránené perly

Seychely sú napohľad zeleným tropickým rajom s krásnymi plážami, jemným bielym pieskom a tyrkysovým morom. Galapágy sú zas čiernymi lávovými ostrovmi, takže už na prvý pohľad vyzerajú inak. Obe sú však nesmierne zaujímavé pre svoje živočíšne aj rastlinné druhy, obe územia sú vďaka tomu ako svetové prírodné dedičstvá pod ochranou UNESCO.

Aj svojím luxusom a exkluzivitou sa prejavujú inak. Seychely viac okázalo, Galapágy nenápadnejšie, prírodnejšie. Na Galapágoch typické luxusné hotely neexistujú, ostrovy a služby na nich sú koncipované skôr „eko“, ide tu viac o poznávaciu dobrodružnú dovolenku. Luxus typu all inclusive tu neexistuje, no dobrodruhom učarovali práve tým. Na Seychelách, naopak, nájdete tie najdrahšie all inclusive hotely sveta. Každá medzinárodná luxusná značka tu musí vlastniť svoj hotel a ten je práve tu, na Seychelách, jedným z najdrahších, ak nie najdrahší v ich portfóliu.

Puncom značkovosti sú drahé haciendy, ktoré si tu, na vrcholkoch seychelských kopcov, stavajú najbohatší Arabi, hlavne zo Spojených arabských emirátov. Seychely sú skrátka vhodné pre turistov, ktorí sa nechcú o nič starať, teda aj pre zamilovaných, ktorí si tu chcú len hľadieť do očí a vychutnávať všadeprítomné luxusné služby.

Koho tu nájdete?

Čo sa týka obyvateľstva, Seychely sú poriadne pestrou zmesou, k pôvodným obyvateľom (bývalým otrokom) pribudli európski osadníci, politickí vyhnanci, dobrodruhovia, arabskí aj perzskí obchodníci, samozrejme, Číňania a Indovia. Skrátka všelikto. Nie div, že popri kresťanstve, ktoré však výrazne dominuje, tu nájdete aj moslimov, hinduistov, bahaistickú komunitu. To sa odráža aj v miestnej kuchyni, ktorá nesie vplyvy kreolskej, francúzskej a indickej gastronómie. Okrem turistického ruchu tu žijú z rybolovu, vývozu kokosových orechov, vanilky a zo škorice.

Galapágy nie sú také kozmopolitné. Žijú tu Indiáni, mestici a mulati, vedľa silno prevažujúcich katolíkov tu nájdete aj nejaké percentá protestantov a zvyšky starých pôvodných animistických náboženstiev. Takisto sa tu najete výborne, čerstvé ryby, morské plody, veľa ovocia, všetko šmrncnuté Latinskou Amerikou, čiže veľa jedál s andskými zemiakmi. Skrátka, každá z týchto destinácií chutí inak.

Obidva raje sú rovnaké v tom, že si tu užijete naozaj exkluzívnu dovolenku v pokoji odľahlých končín, uprostred zaujímavého prostredia, so super službami. No pocit budete mať z každého pobytu iný. Kým Seychely sú pre milovníkov luxusu a plážových dovolenkárov, Galapágy skôr patria dobrodruhom. Každý si tak nájde svojho víťaza.