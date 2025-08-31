Autorom článku je Michal Repta z cestovnej kancelárie BUBO
Najväčšie mesto Maroka, známe aj z rovnomenného filmu, je Casablanca – alebo Casa, ako ju volajú domáci. Približne so štyrmi miliónmi obyvateľov je ekonomickým srdcom krajiny, najmä vďaka obrovskému prístavu, ktorý je druhý najväčší v Afrike po Durbane v Juhoafrickej republike. Casablanca má jedinečný charakter a rozhodne stojí za návštevu.
Námestie Mohammeda V.
Nie je síce hlavným mestom Maroka, no môže sa pochváliť vyspelou infraštruktúrou, najfrekventovanejšou dopravou a sídlami veľkých firiem. Bohaté vilové štvrte pripomínajúce Beverly Hills dodávajú mestu šmrnc. Vplyv Francúzska, ktoré Maroko ovládalo v rokoch 1912 až 1956, je viditeľný v architektúre, najmä v štýle art déco.
Ako začať prehliadku Casablancy? Namiesto mediny odporúčam vydať sa južným smerom po Bulvári Mohammeda V., kde môžete obdivovať architektúru v štýle art déco. Zastavte sa pri kine Rialto, jednom z najstarších kín v Maroku otvorenom už v roku 1929. S kapacitou 1 300 miest hostilo svetoznáme osobnosti ako Édith Piaf a počas druhej svetovej vojny ho navštevovali aj americkí vojaci.
Pokračujte na juhozápad k Námestiu Mohammeda V., ktoré vybudovali v roku 1916 a stalo sa centrom francúzskeho života v meste. V strede námestia nájdete „holubiu fontánu“ obklopenú holubmi, ktoré od vás očakávajú omrvinky. Okolo nej sú budovy súdu, francúzskeho konzulátu, radnice, pošty a banky. Neprehliadnite ani moderné divadlo CasArt – najväčšie divadlo v Afrike s kapacitou
1 800 miest.
Katedrála Sacré Coeur
Len cez cestu od námestia sa oplatí zájsť do pokojného Parku Arabskej ligy, kde symetricky vysadené stromy vytvárajú príjemnú atmosféru na oddych. Napravo od parku stojí katedrála Sacré Coeur, postavili ju Francúzi v 30. rokoch minulého storočia v kombinácii štýlu art déco
a neogotiky.
Katedrála najsvätejšieho srdca, navrhnutá francúzskym architektom Paulom Tournonom, vzhľadom pripomína minarety, čím spája kresťanskú a islamskú architektúru. Slúžila katolíckej komunite, ktorá počas francúzskeho protektorátu mala takmer 40-tisíc veriacich. Nikdy ju však nevysvätili a po vyhlásení nezávislosti v roku 1956 prestala fungovať ako kostol. Dnes je kultúrnym centrom a priestorom na rôzne podujatia.
Maják El Hank
Maják v Casablance je najvyšší v Maroku, meria 51 metrov. Súčasný vzhľad, inšpirovaný stredovekými minaretmi, získal vďaka francúzskemu architektovi Albertovi Lapradovi v roku 1916. Do prevádzky ho uviedli o štyri roky neskôr. Na vrchol, odkiaľ sa vám otvorí jedinečný výhľad na mešitu Hassana II., vedie 256 schodov. Z Námestia Mohammeda V. sa tam najlepšie dostanete taxíkom.
Po ceste si všimnete kontrast medzi bohatstvom a chudobou – hneď vedľa luxusných podnikov sa nachádza chudobná štvrť, ktorú obídete pozdĺž pobrežia. Maják je obľúbeným miestom na prechádzky a oddych miestnych obyvateľov. Napriek zvýšenému množstvu odpadu ponúka príjemnú atmosféru a pohľad na oceán a druhú najväčšiu mešitu v Afrike – ideálny únik z rušného mestského života.
Najväčšou atrakciou Casablancy je Hassanova mešita, impozantná moderná stavba, ktorú v 80. rokoch minulého storočia dal postaviť kráľ Hassan II. Na jej výstavbe pracovalo viac ako 10-tisíc remeselníkov počas siedmich rokov a dokončili ju v roku 1993. Je to druhá najväčšia mešita v Afrike (po Alžíri) a zároveň jediná v Maroku, kam môžu vstúpiť aj nemoslimovia. Interiér pojme až 25-tisíc veriacich, vonkajšie priestory ďalších 80-tisíc.
Mešita stojí priamo nad Atlantickým oceánom a jej dizajn je inšpirovaný veršom z Koránu: „Boží trón bol vystavaný nad vodou.“ Moderné prvky stavby zahŕňajú otváraciu strechu, titánové vráta a výťah vedúci do 210-metrového minaretu. Interiér je ozdobený mramorovou podlahou, stĺpmi z ružovej žuly, strechou pokrytou cédrovým drevom s ručne vytesanými ornamentmi a päťdesiatimi veľkými lustrami, z ktorých každý váži 1 200 kilogramov.
Gastronomické poklady
Pre luxusný zážitok odporúčam Rick’s Café, inšpirované ikonickým filmom Casablanca z roku 1942. Interiér vás prenesie do filmovej atmosféry a môžete vychutnať vynikajúce jedlá, napríklad tažín so slivkami. Pre autentickú atmosféru navštívte Casa Fish, kde miestni posedávajú pri čajíku a televízii na peknej terase. Skúste sladučký mätový čaj. Pre cestovateľov s obmedzeným rozpočtom je ideálna reštaurácia Des Fleurs, kde podávajú tradičné marocké špeciality. Za luxusnou gastronómiou sa vyberte do Brasserie Le Tour v hoteli Sofitel, kde kombinujú francúzsku a marockú kuchyňu, alebo do Le Jasmine, kde nájdete modernú verziu tradičných marockých jedál.
Bonusové tipy
Na komfortné ubytovanie odporúčame Ibis Casablanca City Center s výbornou polohou pri železničnej stanici Casa Port a pri pobreží. Pre luxusnejší zážitok si vyberte päťhviezdičkový Casablanca Marriott Hotel s úžasnými raňajkami a väčším komfortom.
Casablanca ponúka oveľa viac než len základné pamiatky, ktoré zvládnete za deň. Staré mesto je plné bazárov s koženými výrobkami, korením či arganovým olejom, kde zjednávať je nutnosťou. Vstupnou bránou do mediny je hodinová veža Tour de l’horloge z roku 1993. Námestie Spojených národov predstavuje pokojnejšiu časť mesta s modernou architektúrou z čias francúzskeho protektorátu. Neďaleko stojí elegantná katedrála Notre Dame de Lourdes s francúzskymi prvkami.
Dôležitým miestom je kráľovský palác v maurskom štýle, druhé najvýznamnejšie kráľovské sídlo po Rabate. Budova súdu Mahkamat al-Pasha zaujme keramickými mozaikami a pôvodne slúžila ako guvernérske sídlo. Milovníkov umenia poteší Vila umení a múzeá ako Múzeum Abderrahmana Slaouiho či Múzeum marockého judaizmu v židovskej štvrti. Pre rodiny s deťmi je ideálny zábavný park Sindibád s atrakciami na celý deň. Casablanca je ideálnym štartom pre objavovanie Maroka. Mesto odráža silný francúzsky vplyv – všade počujete francúzštinu a jeho unikátne art déco vás určite očarí. Po opustení Casablancy budete lepšie pripravení na intenzívnejší kultúrny zážitok v ďalších častiach krajiny. Napriek tomu vám zostane v pamäti a rýchlo si ju obľúbite.
Santorini je ostrov nachádzajúci sa medzi legendou a realitou
- Prečítajte si ďalšie reportáže Bubo
Casablanca - Casablanca – marocký šperk pri Atlantickom oceáne
Tallinn – perla Pobaltia
Dubrovník – perla Jadranu
Fez – najzachovalejšia medina sveta
Santorini – ostrov medzi legendou a realitou
Dublin – mesto, ktoré vás naučí žiť