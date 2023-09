Nedostatočná infraštruktúra dobíjacích staníc či vysoká cena elektromobilov sú najčastejšie dôvody, ktoré brzdia slovenské firmy v prechode na elektrické autá. Chýbajú však aj benefity, ktoré poznajú spoločnosti v iných krajinách. Napríklad diaľničná známka zadarmo, možnosť jazdiť v takzvaných bus pruhoch alebo daňové výhody.

Výhody majú lákať

Budúci úspech elektromobility vo firemných fleetoch si vyžiada od štátu, predajcov či z ponuky lízingových spoločností niečo navyše. Spoločnostiam pritom môže pomôcť zvládnuť prechod na elektromobilitu prenájom elektrických áut. A to aj formou už spomínaného operatívneho lízingu.

Jeho výhodou už dnes je, že si firma či jednotlivec podľa vlastných potrieb a požiadaviek vedia nastaviť napríklad mesačnú splátku. V súvislosti s ekologickými vozidlami preto do hry musia vstupovať aj nové služby či benefity. Jednou z nich je, že majitelia elektromobilov či plugin hybridov už dnes platia výhodnejšiu daň z motorových vozidiel. Z hľadiska cestnej dane sa tak oplatia novšie vozidlá s nižšími emisiami.

Vypočítaná ročná sadzba dane sa podľa veku vozidla môže znížiť až o polovicu. Daň z motorových vozidiel teda zvýhodňuje novšie a ekologickejšie vozidlá. Od jari tohto roka platí, že ekologickejšie vozidlá sú výhodnejšie aj z hľadiska registračných poplatkov. Nový ekologický koeficient bude zvýhodňovať novšie a ekologickejšie vozidlá.

V praxi to bude znamenať, že staršie vozidlá zaplatia základnú sadzbu poplatku. Vozidlá s prvou registráciou po auguste 2017 budú platiť základnú sadzbu prenásobenú koeficientom 0,30. Ekologické vozidlo je navyše výhodné aj z hľadiska odpisov. Pre elektrické a hybridné vozidlá platí skrátený čas odpisovania.

„Pre podnikateľov to znamená, že si môžu náklady na obstaranie takéhoto vozidla premietnuť do daňovo uznateľných nákladov už za dva roky oproti štyrom rokom, počas ktorých sa odpisuje vozidlo so štandardným pohonom,“ vysvetľuje finančný riaditeľ Business Lease Slovakia Marek Volný.

