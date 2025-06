Hoci je rizikové životné poistenie úrazu či kritických chorôb bežný finančný produkt, mnoho ľudí ho má nastavený zle alebo o ňom často nemá ani základné informácie. Napríklad tú, že poisťovne pri poistnej udalosti málokedy vyplácajú plnú poistnú sumu.

Analytička Ľubomíra Schlosserová z Financopedie hovorí pre TREND o tom, ako pristupovať k poisteniu konkrétnych zdravotných rizík a chorôb, s ktorými je spojený nielen výpadok príjmu, ale niekedy aj dlhodobé následky.

V rozhovore sa dozviete aj to: Akú veľkú finančnú rezervu by si mal človek tvoriť?

Prečo poistenec väčšinou nedostane plnú sumu, na ktorú sa poistil?

Kedy môže dostať vyššie poistné plnenie, než na aké je krytý?

Čo robí poisťovňa, ak dostane človek dve kritické choroby naraz?

Koľkokrát za život sa môže vrátiť človeku kritická choroba, aby mu poisťovňa vyplatila poistné?

Čo je jedna z najväčších chýb, ktoré robia ľudia pri poistení?

Jednou z najväčších chýb je, že ak majú k dispozícii len malú sumu, celú ju dajú na krytie menších zdravotných rizík, teda takých, ktorých liečba a teda aj práceneschopnosť trvá pár dní, maximálne desať alebo dvadsať. Môže ísť napríklad o vytknutý členok či drobné chirurgické zákroky.

Prečo je to chyba?

Chybou je nepoistiť si závažnejšie riziká, úrazy alebo invaliditu s odôvodnením, že tie sa mi už nezmestia do rozpočtu. Pri malých úrazoch dostanú ľudia vyplatenú minimálnu sumu, napríklad pätnásť eur na deň. Takúto sumu by mal mať každý človek schopný zaplatiť si z rezervy, ktorú si počas života tvorí. To nie je suma, pre ktorú má zmysel sa poistiť. Neohrozí jeho živobytie.

Spomínate tvorbu rezervy. Aká by mala byť veľká?

Rezerva by mala pokrývať výdavky jednotlivca či domácnosti na pol roka. Ak má niekto mesačné náklady tisíc eur, rezerva by mala byť šesťtisíc eur. Z nej vie hravo pokryť malé riziká a niekoľkodňové výpadky príjmu.

Vráťme sa však k tým rizikám. Zlomená noha je malý či veľký úraz?