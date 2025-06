Aj tento rok budú rast priemyslu tlmiť dosahy energetickej krízy či transformácia európskeho automobilového priemyslu, uviedol analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák k údajom o aprílovej priemyselnej produkcii.

„S postupujúcim rokom by ale priemysel mohol začať dostávať aj pozitívny impulz z uvoľnenejšej menovej politiky ECB, ktorá by sa s miernym oneskorením mala prelievať aj do reštartu dopytu po investičných tovaroch v Európe,“ priblížil.

Pozitívny impulz, ale skôr až na budúci rok, by mohol dostať aj európsky zbrojársky priemysel, z čoho môžu nepriamo ťažiť aj slovenskí priemyselníci. „Prevažne iba ako súčasť subdodávateľského reťazca,“ upozornil Koršňák.

Nálada v slovenskom priemysle sa nelepší. Dôvera síce v máji vzrástla, ale najmä v dôsledku zníženia zásob, zatiaľ čo očakávania sa prepadli na 16-mesačné minimum a oživenie nehlásia ani nové objednávky.

„Jarné oživenie by nemuselo byť dlhodobo udržateľné. Nálada sa zatiaľ zásadnejšie nelepší ani u kľúčových obchodných partnerov Slovenska,“ dodal Koršňák.

Ďalší vývoj bude podľa analytika Mateja Horňáka závisieť od toho, akým spôsobom sa vyvinie situácia s americkými clami.

„Čo najväčšie odstránenie obchodných bariér je v záujme všetkých krajín, pretože voľný obchod prináša prosperitu a bohatstvo. V boji niet víťazov, o čom svedčí aj znižovanie odhadu rastu HDP pre najvýznamnejšie ekonomiky sveta, ako aj pre Slovensko,“ podčiarkol Horňák.