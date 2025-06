Ekonomický rast Slovenska sa bude aj v druhom štvrťroku spomaľovať, uviedol analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák k údajom o hrubom domácom produkte v prvom kvartáli.

„V dôsledku predzásobenia amerického trhu v úvode roka by sa v druhom kvartáli mohol spomaliť rast domáceho automobilového priemyslu. Rast domáceho dopytu by mali pribrzďovať negatívne vplyvy konsolidácie. V medziročnom porovnaní ale už bude spomalenie rastu tlmené priaznivejším bázickým efektom. Rast ekonomiky by mal ostávať blízko jedného percenta, respektíve jemne pod ním,“ spresnil Koršňák.

Ekonomiku by postupne, najmä od leta, mali začať podporovať nižšie úroky, ktoré by sa mali prejaviť na pozvoľnom oživení súkromných investícií aj externého dopytu, ale najmä reštartujúce sa verejné investície, ktoré by mali ťažiť z blížiaceho sa ukončenia možnosti čerpať financie z plánu obnovy či z postupného nábehu eurofondových projektov.

Riziká vo verejných investíciách sa nachádzajú prevažne na negatívnej strane. Dlhodobé problémy pri realizácii verejných investícií môžu opäť viesť k tomu, že plány štátu sa nepodarí naplniť. Zotavenie externého dopytu je závislé najmä od vývoja amerických ciel a nárastu globálneho protekcionizmu.

Zvýšenie výdavkov na zbrojenie, ktoré ohlásili niektoré európske krajiny na čele s Nemeckom, by mohlo nepriamo podporiť aj Slovensko, pravdepodobne ale až od budúceho roka.