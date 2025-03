Dostupnosť bývania v Bratislave nie je ideálna. O tom, čo sa s tým mesto chystá urobiť, aké opatrenia zavádza, ale aj o urbanistickom rozvoji a komerčných projektoch vrátane Nového Lida sa TREND rozpráva s bratislavským primátorom Matúšom Vallom.

M. Vallo vystúpi na TREND konferencii Reality a development 2025, ktorá sa uskutoční 25. marca v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave.

Zdroj: TREND Reality a development 2025

Ako hodnotíte stavebnú aktivitu a súčasný stav realitného trhu v Bratislave v kontexte nárastu predaja novostavieb o viac ako 70 percent v poslednom kvartáli roka 2024?

Príčin je určite viacero, no súčasný nárast predaja možno pripísať aj predošlému útlmu. Ten spôsobilo zvýšenie úrokových sadzieb a následne aj nízky dopyt kupujúcich. Opätovný nárast predaja môže byť vlastne len návratom do pôvodného stavu.

Dostupnosť bývania v Bratislave sa znižuje, pribúda pomerne veľký počet luxusných bytových jednotiek. Ako sa pozeráte na túto skutočnosť?

Dostupnosť bývania a všeobecne ponuka bývania v Bratislave je dlhodobo nedostatočná a má to niekoľko dôvodov. Je to dôsledok rezignácie spoločnosti, štátu a samospráv na otázku dostupnosti bývania na prelome tisícročí, keď spoločnosť prepadla ilúzii, že privatizácia bytového fondu a odpredaj bytov do osobného vlastníctva vyriešia bytovú otázku na večnosť. Tento postoj doplnil dlhodobý odpor k akejkoľvek novej výstavbe a rozvoju v komunálnej politike. Nízka ponuka, ktorú vysoko prevyšuje dopyt, zo svojej podstaty vždy spôsobí, že predmetný produkt sa stane luxusom.

Aj keď sa luxusné byty pre mnohých stávajú novým naratívom proti výstavbe bytov vo všeobecnosti, treba si uvedomiť, že na trh sa zároveň s nimi dostávajú byty, v ktorých záujemcovia o luxusné bývanie bývali predtým. Tie sú cenovo dostupnejšie.

Ako s problémom dostupnosti bývania bojuje mesto?

Snažíme sa riešiť dostupnosť bývania v Bratislave systematicky a rozširujeme fond mestských nájomných bytov. Pustili sme sa do viacerých opatrení na podporu bývania. Či už je to rekonštrukcia zanedbaných mestských bytov, vlastná výstavba nájomných bytov, alebo aj založenie mestskej nájomnej agentúry, ktorá ľuďom pomáha pri hľadaní dostupného a stabilného bývania.

Ako jediné mesto na Slovensku sme sa dokázali transparentne dohodnúť s developermi, že za zmenu územného plánu v prospech zvýšenia zastavanosti nám vo forme kontribúcie prevedú do vlastníctva päť percent bytov, ktoré vďaka tomu postavia. Takto sú na ceste už stovky bytov, napríklad len na území Nového Lida to bude približne 97 bytov.

Pokračujeme v začatých projektoch výstavby nájomných bytových domov. V súčasnosti kolaudujeme projekt na Muchovom námestí, ktorý pozostáva zo 103 nájomných alebo náhradných nájomných bytov. V druhej etape projektu s druhou bytovkou pribudne ďalších približne 50 nájomných bytov. Štartujeme aj výstavbu ďalšieho nájomného bytového domu na Terchovskej ulici. Uvedomujeme si, že dostupnosť bývania je jedným z najdôležitejších faktorov úspechu a rozvoja každého mesta.

Ako sa Bratislava stavia k problematike dotovaného nájomného bývania?