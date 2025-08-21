Od robotických hier v ikonickom Pekinskom „Vtáčom hniezde“ po výstavné pavilóny plné humanoidov a mechanických psov – od 8. do 17. augusta sa čínska metropola zmenila na hlavné mesto robotiky. Svetová konferencia robotov a následné „Robot Games“ ukázali, že Peking chce byť viac než len „dielňa sveta“. Cieľ je jasný: preraziť ako dominantný hráč na trhu, ktorý by podľa odhadov banky Morgan Stanley mohol do roku 2050 dosiahnuť astronomických päť biliónov dolárov.
Manažéri či majitelia firiem vo výstavných pavilónoch zjednávali zákazky, zatiaľ čo davy školákov nadšene sledovali robotov v boxerskom ringu, pri futbalových penaltách či v hip-hopovej tanečnej bitke. Firma LimX predstavila svojho „Trona 1“ – mechanického dvojníka zo Star Wars, ktorý sa po každom kopnutí s úsmevom postavil späť. Čína však už nepredvádza len technologické hračky, ale systematicky stavia nový priemyselný pilier.
Pred desiatimi rokmi tvorila Čína iba 14 percent svetových inštalácií priemyselných robotov. V roku 2022 to už bolo 58 percent. Za jediný rok pribudlo takmer 300-tisíc nových robotov a krajina predstihla v hustote robotizácie výroby aj technologických lídrov ako Nemecko či Japonsko. Vďačí za to najmä agresívnej vládnej politike – program „Made in China 2025“ a päťročné plány robia z automatizácie národnú prioritu. Roboty nie sú len o vyššej produktivite – preberajú na seba štyri úlohy: špinavé, nebezpečné, monotónne a špecializované.
Obyvateľov v produktívnom veku pritom Číne ubúda, z necelej miliardy v roku 2014 na odhadovaných 800 miliónov do polovice storočia. Roboty sa tešia na príležitosť.
Výhody robotizácie sa šíria ako vlny: automobilky a výrobcovia elektroniky sa bez nej už nezaobídu, nové odvetvia ako fotovoltika a batérie hlásia trojciferný rast dopytu po robotoch. Logistika, poháňaná boomom e-commerce, sa mení na vysoko automatizovanú. Zdravotníctvo experimentuje s chirurgickými robotmi, poľnohospodárstvo s dronmi na sadenie. Čínska robotická reťaz sa neustále predlžuje a znižuje náklady vstupu pre ďalšie podniky.
Robotizácia sa naplno prejavila aj v spotrebnej elektronike. Učebnicovým príkladom je čínsky Haier – výrobca chladničiek a domácich spotrebičov, ktorý premenil továrne na „smart factories“. Na linkách kombinuje robotické ramená, strojové videnie a 5G prepojenia, aby v reálnom čase kontroloval kvalitu a okamžite vracal kusy na opravu. Výroba je rýchlejšia, prestoje kratšie a produkty personalizovanejšie.
Patentová veľmoc
V roku 2024 pochádzali dve tretiny všetkých svetových robotických patentov práve z Číny. Tá istá krajina sa stala najväčším producentom aj spotrebiteľom priemyselných robotov – len vlani ich nainštalovala 302-tisíc, teda viac než polovicu globálneho objemu. Trh v hodnote 20 miliárd dolárov má podľa odhadov do roku 2032 narásť na 50 miliárd.
Nová vlna investícií smeruje do humanoidných a štvornohých robotov. Čína ich produkuje masovo a – čo je pre konkurenciu bolestivé – aj desaťkrát lacnejšie než americké či japonské firmy.
Trh za päť biliónov
Podľa Morgan Stanley by do roku 2050 mohlo po svete fungovať viac než miliarda humanoidov. Deväť z desiatich by malo vykonávať jednoduché rutinné úlohy v priemysle či službách. Najväčší podiel si uchmatne Čína – až 300 miliónov kusov. Pre porovnanie, USA by mali zvládnuť len štvrtinu.
Nič teda nebráni tomu, aby sa z odvážnych vízií stali aj reálne miliardové biznisy. Pekingský EngineAI, šanghajský AgiBot či hangzhouský Unitree už patria medzi hviezdy. Posledne menovaná firma bola v lete ocenená na 1,4 miliardy eur, pričom jej tržby vlani dosiahli 120 miliónov. Firma plánuje v najbližších týždňoch vstup na akciový trh.
Psov čipmi nasýti Nvidia
Kľúčom k výkonu sú čipy. Nie náhodou mali mnohé čínske stánky hrdý nápis „Nvidia Partner“. Americká spoločnosť dodáva softvér a procesory optimalizované pre umelú inteligenciu – hoci administratíva Donalda Trumpa ich obmedzila na polovicu kapacity. To však Číňanom nezabránilo napredovať. Jednotlivé modely zvládajú autonómne učenie či rozpoznávanie jazyka v reálnom čase.
Unitree zároveň ukazuje, že fantázia nemá hraníc. Jeho humanoid za 4 800 eur dokáže 26 samostatných pohybov. Robotické psy začínajú na 1 500 eurách, tie najdrahšie – za takmer 100-tisíc – už hasia požiare či kontrolujú bezpečnosť chemických závodov. Niektoré parky ich dokonca využívajú ako čističov plechoviek. Čínske domácnosti si zatiaľ zvykajú na skromnejšie podoby – doručovacie roboty v hoteloch či autonómne upratovače v nákupných centrách.
Služby pre starnúcu spoločnosť
Ďalšou obrovskou príležitosťou je takzvaná strieborná ekonomika. V Číne už dnes žije 15 percent populácie staršej než 65 rokov. Startup UniX Ai predstavil kolesového asistenta pre seniorov. Zvládne variť, umývať, vynášať smeti či dokonca hrať na hudobné nástroje. Cena – 10 600 eur. Zatiaľ ho kupujú štátne podniky a hotely, no trh s osobnými asistenčnými robotmi má podľa Bank of America do roku 2030 dosiahnuť milión kusov.
Preplnený trh a veľká selekcia
Tak ako v elektromobiloch, aj tu hrozí presýtenie. Niektoré firmy vraj ukazujú tie isté prototypy na každej výstave a fungujú len preto, aby získali investorov. Trh sám oddelí inovátorov od tých, čo len berú peniaze.
Na čínsky trh vstupujú štátne konglomeráty, ktoré vyrábajú robotické ramená pre hutníctvo, montáž áut či záchranné práce pri zemetraseniach. Peking kombinuje štátne dotácie, súkromné investície a nekonečný zásobník technikov a inžinierov. Krajina vlastní vyše 40 percent globálneho robotického trhu a do roku 2028 by jej obrat mal prekročiť sto miliárd dolárov.
Roboty prevezmú špinavé, nebezpečné aj monotónne úlohy. Znížia náklady, zvýšia produktivitu a zároveň vytvoria nové trhy v službách či zdravotníctve. Čína to vie a preto tlačí na rýchlu masovú výrobu. Do roku 2035 chce byť svetovým lídrom v robotike – a vzhľadom na tempo, akým dnes rastie, to vôbec nemusí byť prázdne heslo.
Desaťročia plánovania, miliardy investícií a neobmedzené ambície robia z Číny hráča, ktorého už nik neprehliadne. Pre Západ je to jasný signál: buď sa naučí surfovať na „robotickej“ vlne, alebo ho čínski roboti jednoducho prevalcujú.