Čínska technologická firma Pony.ai ukazuje, že autonómna doprava nie je len sci-fi predstava. Jej robotaxi vozidlá už premávajú nepretržite v Guangzhou a Šen-čene, pričom testovanie prebieha aj v Pekingu – počas dňa aj hlbokej noci. Práve nočný režim má byť ďalším kľúčovým krokom: keď verejná doprava spí a tradičné taxíky miznú z ulíc, robotaxi ponúkajú spoľahlivú alternatívu.

Technologický základ? Impozantný. Siedma generácia vozidiel využíva pokročilú sústavu senzorov – vrátane 128-lúčového LiDARu, 4D radaru a 8-megapixelových kamier, ktoré umožňujú 360-stupňové vnímanie až do vzdialenosti 650 metrov. Systém dokáže detegovať aj tmavo oblečeného chodca bez reflexných prvkov.

