Podujatia v španielskej Barcelone sa aj tento rok zúčastnili tie najväčšie technologické spoločnosti z celého sveta. Nechýbalo ani množstvo technologických startupov. Svoje zastúpenie mali nielen výrobcovia zariadení, ale aj softvéru či mobilní operátori. Na výstave sa každý rok prezentujú rôzne výdobytky moderných technológií či vízie. Mnohé z nich zapadnú prachom, no niektoré sa dostanú na takú úroveň, že budú určovať trendy vo svojich segmentoch.

Zdroj: Martin Miškerík Aerotaxi od operátora SK Telecom

Juhokórejský telekomunikačný gigant SK Telecom na MWC predstavil prototyp lietajúceho taxíka. Spoločnosť sa spojila s firmou Joby Aviation, ktorá sa zaoberá výrobou elektrických lietajúcich vozidiel. Cieľom je pre juhokórejský trh vyvinúť takzvané aerotakíky. Takéto riešenie by údajne malo vyriešiť problémy s hustou premávkou.

Letecká taxislužba by mala byť komerčne dostupná v roku 2025 a následne by sa mala rozšíriť aj do oblasti logistiky či zdravotníctva. Spoločnosti však stoja pred náročnou skúškou. Musí totiž dokázať, že kvalita služby je z hľadiska bezpečnosti a ochrany pre širokú verejnosť prijateľná.