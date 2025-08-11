Minister zdravotníctva Kamil Šaško nemá na svojom poste čo robiť, tvrdí opozičná Sloboda a Solidarita, podľa ktorej zrušiť tender na záchranky nestačí. Ide iba o jeden z krokov, ktoré by mal šéf rezortu urobiť, ďalším je jeho odchod.
SaS vyzvala premiéra Roberta Fica, aby Šaška odvolal. „Nemá tam absolútne čo robiť. Nikto za ním nestojí, nikto okrem predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka ho neobhajuje. Keď sa bude tender vyšetrovať, nech ide pán predseda na políciu, nech prepojenia vysvetľuje, nech sa postaví za Kamila Šaška,“ podotkol predseda SaS Branislav Gröhling.
Šaško deklaroval, že v súvislosti so záchrankovým tendrom nedopustí škandály či „kšefty“.