Tender na záchranky musí byť podľa premiéra Roberta Fica zrušený. Odôvodnil to tým, že sú s ním spojené rôzne nezodpovedané otázky a pochybnosti. Uviedol to s tým, že ak minister zdravotníctva Kamil Šaško urobí v pondelok všetky potrebné kroky k zrušeniu súťaže, nie je „žiadny dôvod vyvodzovať politickú zodpovednosť za komunikačné chyby Ministerstva zdravotníctva a jeho podriadených zložiek“.
Opozícia kritizuje, že minister zdravotníctva tender na záchranky nezrušil a ani nič nevysvetlil. Naďalej požadujú jeho odchod z pozície šéfa rezortu.
Minister je podľa poslanca Oskara Dvořáka z PS najmenej informovaný občan v SR a tvári sa, že o ničom nevie. Opätovne poukázal na prepojenia údajnej víťaznej firmy na stranu Hlas. Tvrdí, že Šaško žiadne z týchto podozrení nevyvrátil, ale informácie ešte zhoršil. Podľa jeho neoficiálnych informácií je člen výberovej komisie Matej Ovčiarka priamym nominantom Šaška. „Keď sa vyhovára, že nemá informácie z tej samotnej komisie, alebo si nie je vedomý niektorých vecí, tak klame, zavádza,“ poznamenal. Šéf PS Michal Šimečka avizuje, že ak tender v pondelok nezruší (11. 8.), tak na utorok (12. 8.) zvolajú v Bratislave veľký protest proti „zlodejine so záchrankami“.
Šaško podľa poslanca KDH Petra Stachuru zahral nechutné, alibistické divadlo. „Snaží sa prehodiť zodpovednosť na Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby,“ mieni Stachura. Minister však podľa neho pozná výsledky tendra, vie o súvislostiach. Je presvedčený, že všetky doterajšie informácie jasne preukazujú tendenčné konanie v súťaži.
Úrad pre verejné obstarávanie upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi.
Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.